上市僅三天！SK海力士ADR溢價已暴衝至51% 巴克萊看好股價翻倍

南韓記憶體大廠SK海力士在美上市的ADR（美國存託憑證），相較於該公司在南韓上市普通股的溢價大幅飆升，在美國掛牌交易僅三天後，溢價幅度便超過50%。

SK海力士ADR周二（14日）收盤狂飆27%，報193.92美元，不僅完全收復前一天9.3%的跌幅，還漲更多。在13日，南韓股市創紀錄的拋售潮一路延燒至美股交易時段，該公司ADR因而重挫。

根據彭博彙整的數據，最新一波漲勢使SK海力士ADR相較於首爾交易的普通股溢價擴大至51%，遠高於上周完成規模265億美元首次公開發行股票（IPO）時約3%的溢價水準。

根據提交給美國證管會（SEC）的文件，每一股SK海力士ADR代表十分之一股普通股，但由於普通股無法兌換為ADR，市場原本就預期ADR價格將高於首爾市場的等值股價。

周二的飆升正值SK海力士ADR選擇權開始在美國選擇權交易所上市交易，使全球最大的衍生性商品市場投資人更容易交易這家股價波動劇烈的南韓記憶體製造商。

ADR交易初期的大幅波動，主要受到市場對整體AI生態系估值過高的疑慮，以及投資人擔心半導體支出可能已接近高峰所影響。

不過，巴克萊銀行（Barclays）認為，SK海力士ADR的股價在未來一年內有望翻倍。

巴克萊周二開始將這家記憶體龍頭納入研究範圍，給予「加碼」（overweight）評等，並將目標價設定為330 美元，這遠高於當前價格。

巴克萊分析師高爾斯（Simon Coles）表示，該股的核心業績驅動力來自於整體科技產業持續面臨的記憶體短缺問題，這將使公司得以調漲價格，進而推升營收。

高爾斯在給客戶的報告中寫道：「我們認為短期內毛利率還有一些上升空間；但與彭博市場共識預測相比，最大的差別在於，在高頻寬記憶體（HBM）價格上漲以及SK海力士強大市場地位的推動下，其 2027年的營收預期將顯著提升。」