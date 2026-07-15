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OpenAI首款AI硬體細節曝光！更懂你的無螢幕智慧音箱 最快2027上市

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼（右）與前蘋果設計總監艾夫（左）合作開發AI硬體。圖為OpenAI宣傳影片畫面。翻攝OpenAI
OpenAI執行長奧特曼（右）與前蘋果設計總監艾夫（左）合作開發AI硬體。圖為OpenAI宣傳影片畫面。翻攝OpenAI

OpenAI正加速跨足消費性硬體市場。知情人士透露，該公司首款裝置將是可攜式、沒有螢幕的智慧音箱，定位不是傳統喇叭，而是AI時代的新型家用電腦，也是ChatGPT的實體化身，最快今年亮相、2027年上市。

這款產品仍在開發中，主打居家AI夥伴（AI companion）概念，可控制智慧家電、播放媒體、回答問題、回覆訊息，並串聯ChatGPT的各項功能。

不同於現有智慧音箱，它會隨著使用時間加深對使用者的了解，預判需求並主動提供資訊，也能運用電子郵件等個人資料，提供更個人化的服務。

消息人士表示，OpenAI希望產品最大的特色不是硬體規格，而是「人格化」。裝置內建可自行動作的機械結構，營造「有生命」的互動感，而非只是聽令行事的機器；另配備相機、感測器及可充電電池，可在家中各房間自由移動，協助料理、家務或播放音樂。它也搭載本月推出的GPT-Live語音技術，可同步聆聽與對話，互動方式更接近真人。

這項計畫也象徵OpenAI正式挑戰蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）與谷歌（Google）的智慧家庭市場。為布局硬體，公司去年斥資65億美元收購前蘋果設計總監艾夫（Jony Ive）共同創立的io Products，並由艾夫創立的設計公司LoveFrom協助打造全新產品線。根據蘋果訴狀，OpenAI已延攬超過400名前蘋果員工，包括多位iPhone、Mac及Vision Pro核心設計與工程人才。

OpenAI硬體部門目前規劃約五款產品，將以智慧音箱為首發，目標今年發表、2027年上市。但時程可能受訴訟影響。

蘋果上周控告OpenAI涉嫌竊取商業機密，並尋求禁止其硬體產品上市。知情人士表示，OpenAI認為新產品與HomePod等現有蘋果裝置有本質差異，並未侵害蘋果商業機密。不過，若法院核准禁制令或訴訟延宕，產品上市時程仍可能受到影響。

OpenAI 智慧音箱 Google

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