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Meta被控使用AI裁員涉歧視 發言人強調人為決策

中央社／ 舊金山14日專電

26名Meta前員工和在職員工13日向聯邦法院提起訴訟，指控Meta使用人工智慧（AI）決定裁員名單，裁員過程涉及歧視。Meta今天鄭重否認，強調是人為決策。

美國媒體CNBC報導指出，代表26名未具名員工的律師在提交給加州北區聯邦地區法院的訴狀中表示，原告皆為Meta今年5月大規模裁員行動中遭到解僱的員工。

來自6個州、及華盛頓哥倫比亞特區的原告主張，Meta內部一套由多個AI系統組成的評估機制，在決定裁掉哪些員工時，未將員工已獲得批准的正當假期納入考量。

律師在訴狀中指出，Meta利用Token（詞元，AI運算單位）使用量等指標評估員工。

按照這套機制的設計，依法享有醫療假或家庭照護假的員工，或者因為身心障礙而工作產出減少的員工，這些指標自然會下降，導致他們在裁員評估中受到不利影響。

訴狀提及多項AI工具，稱有工具會追蹤員工的文件與通訊紀錄，並指控Meta追蹤員工的鍵盤輸入、螢幕使用情況、及網路瀏覽紀錄，根據這些資料為員工的生產力評分。

Meta一名發言人在回應媒體的聲明中表示，「這些指控毫無根據，也不符合事實。無論過去或現在，人力管理與組織決策都是由人做出的，而不是由AI做決定的」。

報導指出，原告要求法院發布禁制令，在完成獨立調查、釐清爭議前，恢復他們的僱傭關係。

Meta 美國

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