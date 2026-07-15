台積電、日月光ADR小跌 聯電勁揚逾1%

OpenAI正加速跨足消費性硬體市場。知情人士透露，該公司首款裝置將是可攜式、沒有螢幕的智慧音箱，定位不是傳統喇叭，而是AI時代的新型家用電腦，也是ChatGPT的實體化身，最快今年亮相、2027年上市。

2026-07-15 07:53