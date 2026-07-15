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台積電、日月光ADR小跌 聯電勁揚逾1%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台股ADR周二（14日）漲跌互見，聯電ADR收漲，台積電ADR收盤小幅下跌，報每股420.39美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,706.30元，較台北交易股票溢價率達11.83%。

道瓊工業指數14日收盤上漲10.02點，漲幅0.02%，收52,508.66點；標普500指數上漲28.55點，漲幅0.38%，收7,543.89點；那斯達克指數上漲233.83點，漲幅0.90%，收26,107.01點。

費城半導體指數勁揚314.15點，漲幅2.54%，報12,661.93點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 649.55 -0.49 641.00 1.33

中華電 CHT 133.39 -0.10 133.00 0.29

台積電 TSM 2,706.30 -0.28 2,420.00 11.83

聯電 UMC 153.47 +1.62 151.00 1.64

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 聯電 日月光

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