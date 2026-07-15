快訊

重啟伊戰 美擬攻德黑蘭核設施 美軍首度出動無人艇

聽新聞
0:00 / 0:00

AI排擠效應爆發！IBM股價崩25% 客戶搶買硬體 軟體股集體倒地

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
IBM發布獲利預警，坦言企業客戶將AI預算轉向硬體設備，拖累股價暴跌25%，也引發市場對軟體產業前景的憂慮。路透
IBM發布獲利預警，坦言企業客戶將AI預算轉向硬體設備，拖累股價暴跌25%，也引發市場對軟體產業前景的憂慮。路透

IBM周二意外發布獲利預警，股價應聲重挫25%，創1972年以來最大單日跌幅，甚至超越1987年「黑色星期一」股災時的跌幅。

IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）坦言，公司低估AI帶動企業支出轉向硬體的幅度，客戶因預期伺服器、儲存設備及記憶體供應吃緊、價格上漲，紛紛優先採購相關設備，導致多筆大型交易未能如期完成。他也表示，近期資安議題快速升溫，同樣分散了客戶的採購重心。

IBM表示，第2季基礎設施部門營收年減7%，比原先預估的低個位數跌幅更差；軟體營收年增5%。整體營收172億美元，年增1%，遜於市場預估的178億美元；調整後每股盈餘2.93美元，也不及市場預期，FactSet統計分析師共識為3.01美元。

Morningstar分析師Luke Yang指出，IBM的財報不只是單一公司的失利，更凸顯AI投資熱潮正重塑企業IT支出結構。在科技預算有限下，大量資金流向硬體公司，留給其他科技領域的預算所剩無幾，形成「硬體吃掉所有人的午餐」（Hardware is eating everyone's lunch）的新趨勢。

IBM近年積極轉型，希望擺脫傳統硬體公司的形象，陸續斥資數百億美元收購Red Hat、HashiCorp及Confluent等軟體公司，並布局生成式AI與AI代理市場。然而，AI基礎建設投資熱潮讓企業將更多預算投入硬體，為既有軟體業務前景投下陰影。

受此消息影響，軟體股全面走弱。ServiceNow下跌5.8%，Workday跌3.5%，SAP跌3.2%，Salesforce跌2.1%。

反觀AI硬體與晶片族群則普遍走高。Sandisk上漲5%，美光（Micron）漲4.9%，英特爾（Intel）漲4.7%，輝達（Nvidia）漲4.1%，超微（AMD）漲2.6%。

今年以來，費城半導體指數已大漲78.8%，追蹤軟體類股的iShares Expanded Tech-Software ETF則下跌11.4%，兩者形成強烈對比。

IBM 營收

延伸閱讀

AI投資排擠軟體支出...IBM初估營收不如預期 盤前重挫22%

美股早盤／美通膨降溫...指數齊揚 費半漲3%、IBM重挫23%

台股暴跌、海力士狂震、外資大砍！南亞科為何能在利空壟罩下突圍？

台股重挫逾1,700點後收斂 矽晶圓族群逢低買盤進場 台勝科逆勢漲停

相關新聞

美通膨降溫 6月CPI年增3.5%比預期好 升息且慢

汽油價格從多年高點回落，帶動美國6月消費者物價指數（CPI）較5月下滑，隨著通膨降溫，市場預期聯準會（Fed）升息時間可望延至10月，激勵標普500指數與那斯達克綜合指數14日早盤走揚。

南韓槓桿ETF潮起又潮落 近期市場震盪 反噬追捧的散戶

席捲南韓的槓桿ETF，雖然在股價上漲時可放大收益，但在近期市場動盪之際，卻反噬許多喜歡買這種金融商品的散戶，加劇他們的虧損。

AI排擠效應爆發！IBM股價崩25% 客戶搶買硬體 軟體股集體倒地

IBM周二意外發布獲利預警，股價應聲重挫25%，創1972年以來最大單日跌幅，甚至超越1987年「黑色星期一」股災時的跌幅。

三菱躍日企市值榜首

三菱UFJ金融集團躍居日本企業市值冠軍，是睽違40年再度有金融機構登頂。顯示在泡沫經濟崩潰後，長期受困於低利率的金融業正迎來轉捩點。

戴森手持隨身扇賣翻了 每支要價100美元

美國紐約曼哈頓街頭最新的身分象徵，是Dyson（戴森）標榜高科技的手持隨身扇。Dyson表示，天氣炎熱，HushJet Mini Cool隨身扇儘管要價100美元，但自4月上市以來，一直供不應求，尤其是在人們出門經常需要步行的城市地區。基本上在銷售合作通路，像是亞馬遜、百思買等，只要一補貨，都是幾個小時內就會賣光。

輝達「白名單」 嚴審亞洲客戶

為防堵人工智慧（AI）晶片流入中國大陸，輝達（NVIDIA）建立新的客戶「白名單」制度，嚴格審查亞洲客戶，使獲准購買輝達AI晶片的亞洲客戶數量減少逾半。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。