AI排擠效應爆發！IBM股價崩25% 客戶搶買硬體 軟體股集體倒地

IBM周二意外發布獲利預警，股價應聲重挫25%，創1972年以來最大單日跌幅，甚至超越1987年「黑色星期一」股災時的跌幅。

IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）坦言，公司低估AI帶動企業支出轉向硬體的幅度，客戶因預期伺服器、儲存設備及記憶體供應吃緊、價格上漲，紛紛優先採購相關設備，導致多筆大型交易未能如期完成。他也表示，近期資安議題快速升溫，同樣分散了客戶的採購重心。

IBM表示，第2季基礎設施部門營收年減7%，比原先預估的低個位數跌幅更差；軟體營收年增5%。整體營收172億美元，年增1%，遜於市場預估的178億美元；調整後每股盈餘2.93美元，也不及市場預期，FactSet統計分析師共識為3.01美元。

Morningstar分析師Luke Yang指出，IBM的財報不只是單一公司的失利，更凸顯AI投資熱潮正重塑企業IT支出結構。在科技預算有限下，大量資金流向硬體公司，留給其他科技領域的預算所剩無幾，形成「硬體吃掉所有人的午餐」（Hardware is eating everyone's lunch）的新趨勢。

IBM近年積極轉型，希望擺脫傳統硬體公司的形象，陸續斥資數百億美元收購Red Hat、HashiCorp及Confluent等軟體公司，並布局生成式AI與AI代理市場。然而，AI基礎建設投資熱潮讓企業將更多預算投入硬體，為既有軟體業務前景投下陰影。

受此消息影響，軟體股全面走弱。ServiceNow下跌5.8%，Workday跌3.5%，SAP跌3.2%，Salesforce跌2.1%。

反觀AI硬體與晶片族群則普遍走高。Sandisk上漲5%，美光（Micron）漲4.9%，英特爾（Intel）漲4.7%，輝達（Nvidia）漲4.1%，超微（AMD）漲2.6%。

今年以來，費城半導體指數已大漲78.8%，追蹤軟體類股的iShares Expanded Tech-Software ETF則下跌11.4%，兩者形成強烈對比。