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美官員證實H200已對中出貨 傳美再放行3中企買先進晶片

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國商務部次長凱斯勒今天告訴美國國會，已有輝達H200晶片出貨至中國或香港，但數量稀少。路透社則報導，美方再放行3家中國企業採購輝達和超微的先進人工智慧（AI）晶片。

路透社5月報導，美國已批准約10家中國企業採購輝達（Nvidia）第二強大的AI晶片H200，其中包含阿里巴巴、騰訊、字節跳動和京東；但當時相關交易仍卡在北京和華府各自的批准要求或審查，因此仍不見出貨。

不過，負責工業與安全事務的凱斯勒（JeffreyKessler）今天在美國聯邦眾議院外交事務委員會（Foreign Affairs Committee）的聽證會上表示，H200已開始出貨，但數量「非常少」。他還說美國商務部已提供國會1份保密清單列出H200出貨申請及狀態，此外他未做更多說明。

路透社則引述文件及2名知情人士報導，中國電信設備製造商中興通訊（ZTE）的子公司中興康訊，以及中國伺服器製造商至索（Maginfra），已獲得美國許可採購H200晶片；而中國雲端運算公司金山軟件（Kingsoft）旗下的珠海市橫琴雲享智勝網絡技術公司，則已獲准使用超微（AMD）的一些可與H200匹敵的晶片。

這3家公司取得出貨許可，顯示向美方爭取先進晶片採購的中國企業，已不限最大幾家網路集團或電子產品經銷商。

根據消息人士說法，一些中國雲端企業最近已告知合作夥伴和客戶，他們可能很快就能取得H200，意味中國當局的進口審查已有進展。

H200對中國的出貨受到密切關注，已成為美中兩國科技競爭的一大焦點。華府尋求限制北京取得尖端晶片，一方面也顧及這類晶片可能的軍事應用。

晶片 H200 超微

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