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布蘭特油價站上87美元

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

隨著中東衝突升級，市場再次擔憂波斯灣原油供應，國際油價14日應聲升至近一個月高點，布蘭特站上每桶87美元。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油9月期貨14日盤中上漲4.5%，攀抵每桶87.04美元；西德州中級原油8月期貨揚升3.4%，至每桶80.83美元。

此前，在兩輪美國海上封鎖之間的短暫空檔，伊朗成功出口至少5,700萬桶原油，凸顯如今重新實施限制後，全球石油市場面臨的風險。

Infrastructure資本管理公司執行長哈特菲爾德表示：「伊朗之前出口原油的速度令人難以置信。我們認為油價大概會維持在每桶80美元左右，除非荷莫茲海峽局勢出現重大變化。我不認為油價會飆到90或100美元；但如果荷莫茲海峽重新恢復正常通行，油價可能很快跌回60美元。」

美國能源部13日表示，在美伊衝突再度升高之際，12日仍有超過800萬桶原油在美軍協助下通過荷莫茲海峽。

財經網站CNBC報導，一名能源部發言人表示，無論伊朗是否配合，美軍都將確保石油持續流通，以維持市場供應充足。目前中東波斯灣地區每日原油出口量平均約1,500萬桶。

美軍強調，荷莫茲目前仍開放，不過，部分船舶通過美軍保護的南側航道時，關閉船舶自動識別系統（AIS）訊號，因此難精確掌握實際通行量。

油價 伊朗 中東

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