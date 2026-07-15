美通膨降溫 6月CPI年增3.5%比預期好 升息且慢

汽油價格從多年高點回落，帶動美國6月消費者物價指數（CPI）較5月下滑，隨著通膨降溫，市場預期聯準會（Fed）升息時間可望延至10月，激勵標普500指數與那斯達克綜合指數14日早盤走揚。

美國勞工統計局14日公布，6月CPI較5月降低0.4%，年增3.5%，都比預期來得好。剔除波動較大食品和能源價格的核心CPI，月增幅持平，年增幅為2.6%，也比預期理想。

CPI數據出爐後，市場預期Fed升息時間點可望從9月延後至10月。一年期通膨交換合約下挫22基點至1.97%，為2024年第3季以來，首次低於2%。

通膨降溫主要是6月能源價格重挫5.7%，當時美國與伊朗達成停火協議，儘管脆弱，仍使美國汽油價格大減近10%，為2022年來最大減幅。Fed官員本月28、29日將召開利率會議，應該樂見通膨趨緩。然而，停火協議在上周破局，導致油價翻漲，可能延長通膨壓力。

CPI月比數據溫和，但年比持續居高不下，反映電腦軟體和配件價格年增17.4%，為歷來最大升幅；而生鮮雜貨價格也連三個月走高。Fed上月會議紀錄顯示，官員日益憂慮通膨，擔心強勁的AI需求、中東衝突、美國總統川普的關稅，會讓物價徘徊高檔。

美國聯準會（Fed）理事沃勒表示，若未來公布的通膨數據持續遠高於2%目標，Fed可能必須「在近期內」升息。他形容貨幣政策正處於「十字路口」。

沃勒13日在紐約商業經濟協會演講時表示，會高度倚重即將公布的通膨數據，首先是14日出爐的6月CPI。他強調，若通膨數據朝錯誤方向前進，Fed不應掉以輕心。

他說：「光是嚴厲緊盯通膨，指望通膨會在灼灼目光下自行消融，並非選項」。這席話引起現場經濟學家一陣笑聲。他接著表示，連續五、六個月看到通膨數據一路走高，如果這次出現更高數據，會視為訊號，而非只是雜音。