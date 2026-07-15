華爾街五銀行獲利報喜 美股財報季好彩頭

華爾街五大銀行罕見地在同一天發布財報，且各大銀行的投銀業務業績普遍大好，同樣受惠於交易與併購熱潮，為美股超級財報季揭開美好的序幕。

全美最大銀行摩根大通（小摩）公布，上季獲利創空前新高，達到212億美元，每股盈餘7.70美元，遠優於去年同期的獲利149.9億美元、每股盈餘5.24美元。

小摩第2季獲利創新高，主要因為一系列大型首次公開發行股票（IPO）和併購交易，推動投銀業務費用達到2021年以來最高，包括史上規模最大的SpaceX公司IPO在內，而小摩是此次IPO的主承銷商之一。交易部門也從上季的市場波動中受益。第2季小摩不計市場業務的利息淨收益年增4%至237億美元，平均貸款額成長10%。

摩根大通執行長戴蒙表示，AI驅動的強勁企業投資和招聘，大大提振美國經濟，但這些支柱可能會被已經開始顯現的「重大動盪」所削弱，地緣政治緊張局勢、居高不下的通膨、龐大的全球財政赤字以及居高的資產價格，正「像地殼構造板塊一樣在表面之下移動」，「它們可能仍處於可控狀態，但移動或碰撞時，也可能引發重大動盪」。

至於高盛上季整體營收與獲利均遠優於市場預期，營收年增39%至203.4億美元，每股盈餘20.98美元，其中股票交易營收高達74.2億美元，刷新自己所創的紀錄。

利率產品交易營收也告別第1季的低迷，來到45.9億美元。整體投資銀行業務，營收年增55%至34億美元。由於高盛是SpaceX股票上市主要承銷商之一，據了解光是此案高盛就拿到1億美元手續費，而上季來自股票承銷的費用總收入較去年同期大增130%至9.85億美元。

美國銀行（BofA）上季獲利達到91億美元，每股盈餘1.21美元；股票交易的營收成長70%，達36億美元；固定收益交易的營收成長近9%，達到35億美元，這些數據均高於市場預期。銷售與交易營收成長34%，達71億美元的空前新高。

金融市場的強勁表現推動了併購交易復甦，進而嘉惠美銀的投銀部門。根據彭博資訊，美銀的投銀部門上季營收達22億美元，高於分析師預期的19.1億美元。上季併購諮詢費用飆漲近68%，達到5.58億美元。

同樣受投銀及交易業務表現強勁帶動，花旗上季營收創十年新高，獲利大增45%；富國銀行上季投銀業務費用達到9.48億美元優於市場預期，創歷來最高。