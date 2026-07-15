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上任後首次國會聽證 華許：Fed不容忍高通膨

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國聯準會Fed）主席華許14日到國會眾議院金融服務委員會，進行上任後的首次國會半年度貨幣政策報告聽證會。根據預先發布的國會作證的書面證詞，華許強調，利率決策委員會的成員「不會容忍通膨持續居高」，並再度保證將使已持續五年的高通膨趨於平緩。

他在證詞中說，Fed的目標只有單獨一項，且須確保成功。「如果我們的政策正確，且我們將會如此，也就是過去五年通膨急升的情況將成為往事」；「而且我們都決心承諾將恢復物穩定」。證詞中並未提到關稅或中東戰爭引發的物價上漲，是否為一次性的效應，也未列出如何判斷高通膨成為持久性的標準。

華許認為，美國勞動市場「廣泛地平穩」，只有少數裁員，且薪資成長堅實。他強調勞動生產力強勁成長，能容許經濟加速成長，且不會產生通膨。

聯準會6月政策會議的紀錄已顯示，Fed官員們對通膨的擔憂加劇，對勞動市場的擔憂已略有緩解。

華許在證詞中也提到人工智慧（AI），如今更加重視資本支出，強調投資顯然正在加速。華許指出，「我們並不知道經濟將因為AI建設而受益的程度」；「經濟的新機會為決策官員帶來新挑戰。Fed正密切監視這對通膨及勞動市場的影響」。

華許15日將再赴美國參議院銀行委員會，出席第二場半年度聽證會。這次作證可能展現出他上任的頭幾周是否緩解外界的憂慮，尤其是對川普的要求。至少目前看來，華許的初步舉措被認為與川普保持距離。

Fed 華許 美國聯準會

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