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輝達「白名單」 嚴審亞洲客戶

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

為防堵人工智慧（AI）晶片流入中國大陸，輝達（NVIDIA）建立新的客戶「白名單」制度，嚴格審查亞洲客戶，使獲准購買輝達AI晶片的亞洲客戶數量減少逾半。

英國金融時報引述知情人士報導，過去幾個月，輝達加強對新加坡、馬來西亞及日本客戶的盡職調查，其中以新雲端服務業者（neocloud providers）受衝擊最大，許多公司因未通過審查而遭排除在白名單之外。不過，未過關的企業仍可改善後重新申請。

美國商務部今年5月發布新指引，要求防堵先進AI晶片流向陸企的海外子公司。美方擔憂，輝達最新Blackwell處理器可能經由馬來西亞等國，出口至與中國有關聯的企業，規避美國出口管制。

知情人士透露，作為新審核流程的一環，輝達員工會造訪客戶的資料中心，對合約進行核實，並與最終用戶面談，以確認這些企業的真實性。其中一位知情人士也說，美國商務部也參與其中，提供監督和政治支持。

輝達過去也會採取如此措施，如今又變得更嚴格。

輝達 晶片 馬來西亞

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