快訊

問題油脂延燒！泰山深夜聲明：全面暫停大豆油上架 捐3000萬支持食安檢驗

聽新聞
0:00 / 0:00

巴菲特：將在八年內出脫所有波克夏股票 加速捐給慈善組織

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
股神巴菲特。美聯社
股神巴菲特。美聯社

股神巴菲特宣布將在未來八年出清波克夏持股，要加速將這些股票捐給四個與家族相關的慈善組織。

95歲的巴菲特是波克夏董事長，根據14日發布的聲明，他打算向三名子女管理的三個基金會，均捐贈100萬股的波克夏Class B股票，分別是Sherwood基金會、Howard G. Buffett基金會、NoVo基金會。同時還要贈與900萬股波克夏股票給Susan Thompson Buffett基金會，該基金會以巴菲特過世妻子為名。

巴菲特說，儘管生死無常，他剩餘的股票將在2034年12月31日前，捐給這四個基金會，意在讓三名子女掌管的基金會捐款年年增加，而給予Susan Thompson Buffett基金會的年度捐款，會略高一些。

另外，巴菲特今年的年中捐款，排除蓋茲基金會，為20年來首次，因美國司法公布文件顯示，蓋茲與已故性犯罪富豪艾普斯有來往。先前傳出巴菲特正在等候調查結果，決定是否繼續捐款給蓋茲基金會。

波克夏 巴菲特 生死

延伸閱讀

企業財富傳承 專家：關鍵在4個思考

財務申報揭川普加密貨幣賺450億 轉投傳統股債市場

全台37萬失智人口 逾6成輕度

企業出售長期持股 享優稅

相關新聞

美股早盤／美通膨降溫...指數齊揚 費半漲3%、IBM重挫23%

美股14日早盤三大指數上揚，半導體股反彈。市場一方面消化低於預期的通膨數據，一方面重新調整對人工智慧（AI）題材的押注。交易員也在評估油價攀升，以及一連串企業財報對市場的影響。

AI投資排擠軟體支出...IBM初估營收不如預期 盤前重挫22%

美國科技大廠IBM第2季（上季）營收不如華爾街預期，執行長克里希納表示，客戶支出轉向人工智慧（AI）基礎設施，減少軟體支出為主因。IBM股價在美股盤前應聲重挫22%。

美6月CPI增幅降溫 標普500期指止跌回升

美國汽油價格從多年高點回落，使6月消費者通膨降溫，增幅低於市場預期。但中東戰雲再起，市場仍估計聯準會（Fed）約有五成機率將在9月會議升息，標普500期指14日下挫。

巴菲特：將在八年內出脫所有波克夏股票 加速捐給慈善組織

股神巴菲特宣布將在未來八年出清波克夏持股，要加速將這些股票捐給四個與家族相關的慈善組織。

美國最新CPI使升息迫切性降低 美股四大指數全面大漲

美股四大指數今晚開盤後全面大漲，法人指出，這是由於美國最新發布的6月CPI全面低於預期，Fed升息迫切性明顯下降，尤其能源價格反轉，是本月CPI下滑的主要原因。

自己的紀錄自己超越 高盛上季股票交易營收再刷新高

高盛（Goldman Sachs）14日公布上季財報，營收與獲利均遠優於分析師預期。其中股票交易營收高達74.2億美元，刷新自己在華爾街同業間的紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。