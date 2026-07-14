巴菲特：將在八年內出脫所有波克夏股票 加速捐給慈善組織

股神巴菲特宣布將在未來八年出清波克夏持股，要加速將這些股票捐給四個與家族相關的慈善組織。

95歲的巴菲特是波克夏董事長，根據14日發布的聲明，他打算向三名子女管理的三個基金會，均捐贈100萬股的波克夏Class B股票，分別是Sherwood基金會、Howard G. Buffett基金會、NoVo基金會。同時還要贈與900萬股波克夏股票給Susan Thompson Buffett基金會，該基金會以巴菲特過世妻子為名。

巴菲特說，儘管生死無常，他剩餘的股票將在2034年12月31日前，捐給這四個基金會，意在讓三名子女掌管的基金會捐款年年增加，而給予Susan Thompson Buffett基金會的年度捐款，會略高一些。

另外，巴菲特今年的年中捐款，排除蓋茲基金會，為20年來首次，因美國司法公布文件顯示，蓋茲與已故性犯罪富豪艾普斯有來往。先前傳出巴菲特正在等候調查結果，決定是否繼續捐款給蓋茲基金會。