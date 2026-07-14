美國最新CPI使升息迫切性降低 美股四大指數全面大漲

美股14日早盤三大指數上揚，半導體股反彈。市場一方面消化低於預期的通膨數據，一方面重新調整對人工智慧（AI）題材的押注。交易員也在評估油價攀升，以及一連串企業財報對市場的影響。

2026-07-14 21:58