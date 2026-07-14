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美國最新CPI使升息迫切性降低 美股四大指數全面大漲

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美國最新公布的CPI使升息迫切性降低，美股四大指數全面大漲。路透
美國最新公布的CPI使升息迫切性降低，美股四大指數全面大漲。路透

美股四大指數今晚開盤後全面大漲，法人指出，這是由於美國最新發布的6月CPI全面低於預期，Fed升息迫切性明顯下降，尤其能源價格反轉，是本月CPI下滑的主要原因。

法人分析，美國最新的CPI報告顯示核心物價全面降溫，明顯降低Fed短期升息的迫切性。尤其法人特別指出，能源價格回落使整體CPI下降並不令人意外，但核心CPI零成長，以及核心商品、住所、醫療服務和扣除住所後服務價格同步降溫，則明顯優於預期。

法人認為，雖然單月數據尚不足以確認通膨已重新形成持續下降趨勢，且近期油價反彈可能使7月能源通膨再次升溫，但本次報告至少說明，先前關稅與能源成本上升並未形成廣泛且持續的二次轉嫁效應；同時也反映目前利率水準對多數經濟部門仍具有明顯限制性。因此，應可降低Fed近期升息的迫切性，而且若後續核心通膨未再次明顯反彈，Fed在年底前維持政策利率不變，仍是機率最高的情境。

法人也表示，關稅效應鈍化，也使核心商品價格連續兩個月下降。包括高油價侵蝕家庭實質所得，以及美國經濟持續呈現K型分化，也使廠商將成本完全轉嫁給消費者的能力受到限制。

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