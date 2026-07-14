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美股早盤／美通膨降溫...指數齊揚 費半漲3%、IBM重挫23%
美股14日早盤三大指數上揚，半導體股反彈。市場一方面消化低於預期的通膨數據，一方面重新調整對人工智慧（AI）題材的押注。交易員也在評估油價攀升，以及一連串企業財報對市場的影響。
道瓊工業指數早盤上漲134點，或0.25%；標普500和那斯達克指數則分別上漲0.3%和0.5%。費城半導體指數上漲3%；台積電ADR漲1.1%。
IBM股價早盤重挫22%。該公司上季初估營收和每股盈餘均不如預期，主因客戶支出轉向AI基礎設施，減少軟體支出。
金融股方面，摩根大通（小摩）14日公布創紀錄的第2季獲利，股價早盤漲近1%。高盛、花旗上季財報也優於市場預期，高盛早盤勁揚3.8%，花旗漲0.5%。
美國勞工統計局14日公布，6月消費者物價指數（CPI）年增3.5%，低於市場預期的3.8%及5月的4.2%年增幅，顯示通膨降溫。該數據可望減輕聯準會（Fed）壓力，因Fed近來更加聚焦於通膨情勢。
芝商所FedWatch工具顯示，市場預估Fed本月升息機率已由前一天的42%降至17%，不過，9月會議仍有可能升息，市場認為屆時升息1或2碼的機率合計達63%。
Regan Capital投資長Skyler Weinand表示，「通膨數據低於預期，可能Fed暫時按兵不動，也降低升息的可能性，但我們提醒投資人，華許上任以來幾乎所有公開言論都偏鷹」。
Fed主席華許在美東時間上午10時，將至眾議院進行半年度貨幣政策報告聽證會，據預先發布的書面證詞，華許屆時將強調，利率決策委員會的成員「不會容忍通膨持續居高」， 並再度保證將使已持續五年的高通膨趨於平緩。
油價小幅走高。美國原油盤中上漲2%，突破每桶80美元；布蘭特原油期貨也漲2%，站上每桶86美元。
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