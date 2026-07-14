自己的紀錄自己超越 高盛上季股票交易營收再刷新高

高盛（Goldman Sachs）14日公布上季財報，營收與獲利均遠優於分析師預期。其中股票交易營收高達74.2億美元，刷新自己在華爾街同業間的紀錄。

高盛第2季營收年增39%至203.4億美元，每股盈餘20.98美元，均遠優於分析師預期的營收161.3億美元，每股盈餘14.48美元。

上季股票交易營收因股市在AI題材和中東戰爭的波動中走高，銀行在融資與投資獲利的收入年增高達72%。利率產品交易營收也告別第1季的低迷，來到45.9億美元。整體投資銀行業務，營收年增55%至34億美元。

由於高盛是SpaceX股票上市主要承銷商之一，據了解光是此案高盛就拿到1億美元手續費，而上季高盛來自股票承銷的費用總收入較去年同期大增130%至9.85億美元。

高盛的資產管理部門也成長快速，上季旗下管理的資產價值40.4億美元，年增逾7億美元。