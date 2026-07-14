快訊

美6月CPI出爐！台指期夜盤大漲 一度衝上45,350點

史上最強上半年！12家金控狂賺3435億元 國泰金暫居第一

聽新聞
0:00 / 0:00

自己的紀錄自己超越 高盛上季股票交易營收再刷新高

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
高盛（Goldman Sachs）上季營收與獲利遠遠超過市場預期。路透
高盛（Goldman Sachs）上季營收與獲利遠遠超過市場預期。路透

高盛（Goldman Sachs）14日公布上季財報，營收與獲利均遠優於分析師預期。其中股票交易營收高達74.2億美元，刷新自己在華爾街同業間的紀錄。

高盛第2季營收年增39%至203.4億美元，每股盈餘20.98美元，均遠優於分析師預期的營收161.3億美元，每股盈餘14.48美元。

上季股票交易營收因股市在AI題材和中東戰爭的波動中走高，銀行在融資與投資獲利的收入年增高達72%。利率產品交易營收也告別第1季的低迷，來到45.9億美元。整體投資銀行業務，營收年增55%至34億美元。

由於高盛是SpaceX股票上市主要承銷商之一，據了解光是此案高盛就拿到1億美元手續費，而上季高盛來自股票承銷的費用總收入較去年同期大增130%至9.85億美元。

高盛的資產管理部門也成長快速，上季旗下管理的資產價值40.4億美元，年增逾7億美元。

華爾街 營收 高盛

延伸閱讀

台積6月營收好威寫三大驚奇 上半年首度飛越2兆元大關 刷新同期紀錄

國泰金獲利／6月創高 上半年保留盈餘影響數1,659億元超越歷年全年

AI投資排擠軟體支出...IBM初估營收不如預期 盤前重挫22%

台積電法說前夕「大摩開釋」最狂情境股價噴5% 建議投資人這樣做...

相關新聞

AI投資排擠軟體支出...IBM初估營收不如預期 盤前重挫22%

美國科技大廠IBM第2季（上季）營收不如華爾街預期，執行長克里希納表示，客戶支出轉向人工智慧（AI）基礎設施，減少軟體支出為主因。IBM股價在美股盤前應聲重挫22%。

美6月CPI增幅降溫 標普500期指止跌回升

美國汽油價格從多年高點回落，使6月消費者通膨降溫，增幅低於市場預期。但中東戰雲再起，市場仍估計聯準會（Fed）約有五成機率將在9月會議升息，標普500期指14日下挫。

自己的紀錄自己超越 高盛上季股票交易營收再刷新高

高盛（Goldman Sachs）14日公布上季財報，營收與獲利均遠優於分析師預期。其中股票交易營收高達74.2億美元，刷新自己在華爾街同業間的紀錄。

華許：Fed不會容忍通膨持續居高 再保證將趨於平緩

美國聯準會（Fed）主席華許14日將到眾議院金融服務委員會，進行上任後的首次國會半年度貨幣政策報告聽證會。根據預先發布的國會作證的書面證詞，華許屆時將強調，利率決策委員會的成員「不會容忍通膨持續居高」， 並再度保證將使已持續五年的高通膨趨於平緩。

幾小時內就會賣光？一台迷你風扇要100美元 原來是Dyson推出的

紐約曼哈頓街頭最新的身份象徵，是Dyson（戴森）標榜高科技的手持隨身扇。Dyson表示，天氣炎熱，HushJet Mini Cool隨身扇儘管要價100美元，但自4月上市以來，一直供不應求，基本上在銷售合作通路，像是亞馬遜、百思買等，只要一補貨，都是幾個小時內就會賣光。

彭博披露評估赴美發行ADR 三星電子否認

彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士披露，韓國科技巨擘三星電子正處於評估赴美發行美國存託憑證（ADR）的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。