華許：Fed不會容忍通膨持續居高 再保證將趨於平緩

美國聯準會（Fed）主席華許14日將到眾議院金融服務委員會，進行上任後的首次國會半年度貨幣政策報告聽證會。根據預先發布的國會作證的書面證詞，華許屆時將強調，利率決策委員會的成員「不會容忍通膨持續居高」， 並再度保證將使已持續五年的高通膨趨於平緩。

他在證詞中形容，Fed的目標只有單獨一項，且須確保成功。他說，「如果我們的政策正確，且我們將會如此，也就是過去五年通膨急升的情況將成為往事」；「而且我們都決心承諾將恢復物穩定」。

證詞中也並未提到關稅或中東戰爭引發的物價上漲，是否為「一次性」的效應，也未列出如何判斷高通膨成為持久性現象的標準。

另一方面，華許認為，美國勞動市場「廣泛地平穩」，只有少數裁員，且薪資成長堅實。他強調勞動生產力強勁成長，能容許經濟加速成長，且不會產生通膨。

他更加重視人工智慧（AI）資本支出，強調投資顯然正在加速。華許指出，「我們並不知道經濟將因為AI建設而受益的程度」；「經濟的新機會為決策官員帶來新挑戰。Fed正密切監視這對通膨及勞動市場的影響」。