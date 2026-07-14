AI投資排擠軟體支出...IBM初估營收不如預期 盤前重挫22%

美國科技大廠IBM第2季（上季）營收不如華爾街預期，執行長克里希納表示，客戶支出轉向人工智慧（AI）基礎設施，減少軟體支出為主因。IBM股價在美股盤前應聲重挫22%。

根據14日公布的初步財報，IBM預估上季營收為172億美元，低於分析師預估的179億美元；經調整後的每股盈餘預估為2.93美元，也遜於分析師預估的3.02美元。IBM股價13日收盤報290.23美元。

IBM執行長克里希納表示，客戶為因應整體產業可能出現的供應短缺，已將資本支出轉向伺服器、儲存設備及記憶體，進而排擠對IBM軟體產品的支出。

克里希納也說，該公司第2季「未能及時」因應市場環境變化，導致「許多大型交易」未能如期完成，「也是這季業績不如預期的主要原因」。

IBM近年透過收購Red Hat、HashiCorp及Confluent等公司，試圖轉型為高成長軟體企業，以回應市場對AI工具恐取代許多現有軟體產品的疑慮，吸引投資人關注。但今年2月，Anthropic推出一款工具，宣稱可協助現代化IBM大型主機所使用的老舊程式語言，引發市場對IBM的一波大幅拋售。