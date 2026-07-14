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美6月CPI增幅降溫 標普500期指止跌回升

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
6月消費者物價指數（CPI）年增3.5%。歐新社
6月消費者物價指數（CPI）年增3.5%。歐新社

美國汽油價格從多年高點回落，使6月消費者通膨降溫，增幅低於市場預期，標普500期指14日聞訊走高。

美國勞工統計局14日公布，6月消費者物價指數（CPI）年增3.5%，低於市場預期的3.8%；5月年增幅達4.2%，寫2023年4月以來新高。另一方面，6月CPI月減0.4%，跌幅超出預期的減少0.1%。

剔除波動較大食品和能源價格的6月核心CPI年增2.6%，月增幅持平，雙雙低於市場預期。

通膨降溫主要是6月能源價格大減5.7%，一反5月的攀升3.9%、4月的上揚3.8%。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場估計Fed在9月15、16日政策會議上，升息機率約有50.8%。

上月CPI增幅減緩，主因當時美國與伊朗達成脆弱的停火協議，帶動汽油價格回檔。但停火在上周破局，雙方互相攻擊，本月13日全美汽油平均價升至每加侖3.87美元，高於一周前的3.8美元。美國總統川普並揚言，要對行經荷莫茲海峽的伊朗船隻重啟封鎖。

波士頓學院的經濟教授貝西恩（Brian Bethune）說：「痛苦程度只是從十降到九，消費者仍承受許多痛楚，我們尚未脫離險境。」

伊朗 聯準會 Fed

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