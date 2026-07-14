美襲伊朗油價漲幅擴大 低接買盤進場亞股多收漲

美國對伊朗展開新一輪空襲，原油價格再度跳漲，標誌著敵對行動進一步升高。脆弱停火引發疑慮，市場擔憂通膨可能再次飆升。亞洲股巿主要指數今天因低接買盤進場而大多上揚。

法新社報導，科技股在最新一波賣壓後得到喘息，儘管只收復部分失土。此前因市場憂心人工智慧（AI）投資過熱和估值偏高，引發巨大跌幅。

伊朗軍隊12日清晨襲擊一艘行經荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）的商船，引發美國最新一波軍事打擊，德黑蘭隨即宣布封鎖海峽。伊朗並且攻擊巴林、約旦、科威特和阿曼的目標，回應美國對這個伊斯蘭共和國境內目標的連串空襲。

市場憂心衝突再起，以及通膨再度飆升恐將迫使美國聯邦準備理事會（Fed）及其他央行盡快升息，原油價格昨天單日急升逾9%。油價今天續漲逾1%。

美國總統川普昨天表示會「重擊」伊朗，並且宣稱將對所有通過荷莫茲海峽的貨物徵收20%的費用。

紐西蘭銀行（BNZ）的傑森．黃（Jason Wong，譯音）表示：「關於川普，人們永遠無法確知對其這類宣告該認真到什麼程度，但波斯灣盟友不會樂見這項計畫，而且它幾乎肯定違反國際法。徵收這20%費用將使每桶經海峽運輸的原油成本多出約16美元。」

日股基準日經指數今天收漲0.7%，來到67743.50點。港股恆生指數收漲0.5%，來到24340.73點。上證指數收漲1.4%，來到3967.13點。

至於其他亞股，首爾、新加坡、吉隆坡、雅加達股巿收漲。台北、曼谷、威靈頓、馬尼拉股巿收跌。雪梨股巿持平。