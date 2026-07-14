彭博披露評估赴美發行ADR 三星電子否認

彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士披露，韓國科技巨擘三星電子正處於評估赴美發行美國存託憑證（ADR）的初期階段。三星電子隨即否認相關報導。

彭博報導指出，三星電子（Samsung ElectronicsCo.）已與銀行進行初步討論，但尚未決定是否推進這項計畫。報導並稱，相關討論仍處於非常早期階段，最終也可能不會推動發行。

報導提到，三星電子過去曾評估發行ADR的可能性，但最終決定不予推進。不過，競爭對手SK海力士（SK Hynix）近期成功赴美發行ADR，為三星電子重新審視這個構想提供新動力。

路透社無法立即核實這項報導。

SK海力士ADR上週以每單位定價149美元，募資約265億美元，創下外國公司在美最大募資規模紀錄，並在掛牌首日大漲13%。

三星電子今天否認媒體關於該公司正處於評估發行ADR的報導。

三星發言人在聲明中指出：「三星電子並未正在評估發行ADR的可能性。」