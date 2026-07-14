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日債殖利率徘徊高檔 部分專家認為具吸引力

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
日本公債殖利率徘徊高檔，部分專家認為可以考慮敲進。路透
日本公債殖利率徘徊高檔，部分專家認為可以考慮敲進。路透

日本公債殖利率徘徊高檔，部分專家認為可以考慮敲進。日本官員也關注公債殖利率居高不下，財務大臣片山皋月提議將日本公債納入個人免稅投資計畫，日債殖利率聞訊下挫。

片山14日提出，可以把日債納入「日本個人儲蓄帳戶」（NISA）的投資項目。此舉能吸引資金流入本土債券，並支撐日圓。她同時表示，若有必要，日本政府退休投資基金（GPIF）將調整投資組合。這番言論讓日本20、30年期公債殖利率，雙雙重挫18個基點、分別跌至3.565%、3.725%；公債殖利率與價格呈反向走勢。

日債殖利率在14日回檔，一反近來的上行趨勢。日本央行實施利率正常化、外界憂慮日相高市早苗的開支計畫，導致日債殖利率持續上揚，10年期公債殖利率在9日觸及2.901%，寫1996年來新高；今年迄今已大漲超過70個基點。另外，20年期公債殖利率也在9日，攀抵3.901%的高點。

日債殖利率走揚， 道富資產管理（State Street Investment Management）資深固定收益策略師表示，對全球債券投資人來說，日債逐漸從「不可投資」變為「可以投資」，日債殖利率升至數十年高點，意味投資人持有日債終於能取得報酬。

Mattioli Woods財富管理公司的投資經理人希絲普則說，日債殖利率一路攀升，投資人「選擇性」重回市場，外資湧入20、30年期日債，光是去年就購入價值9.3兆日圓（約573億美元）的長天期日債，創紀錄新高。

希絲普指出，10年期公債殖利率來到2.87%左右，接近多數投銀認為的公允價值，也大致符合日本成長與通膨前景，但超長期日債有風險，原因是一旦30年期公債殖利率升破4.5%，壽險業者將被迫出售。

然而，也有人不以為然。Federated Hermes的資產組合經理人希達威說，雖然10年期債券殖利率觸及數十年高點，但多重不確定因素仍阻礙名目需求，如財政壓力；日本央行升息步伐，落後殖利率曲線；而中東地緣政治緊張，對全球殖利率帶來上行壓力，又讓情勢更為惡化。

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