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傳三星重啟赴美上市評估 SK海力士ADR順利募資是推手

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
知情人士指出，三星電子正在評估發行美國存託憑證（ADR）。法新社
知情人士指出，三星電子正在評估發行美國存託憑證（ADR）。法新社

知情人士透露，三星電子正在評估發行美國存託憑證（ADR），但討論仍在非常初步的階段，最終可能不會上市。

彭博資訊報導，知情人士表示，三星已經和數間銀行進行初步討論，但仍未決定是否著手進行，該公司也將監控記憶體類股的波動情況，作為決策的部分依據。

不過，倘若三星決定赴美上市，該集團旗下龐大的業務陣容，以及接二連三的勞資糾紛，恐對上市協議架構構成挑戰。

三星過去曾經考慮在美國發行ADR，最後作罷，近日，記憶體同業SK海力士赴美上市，成績亮眼，促使三星重拾動力。不過，知情人士說，討論仍在評估階段，尚無特定計畫，也沒有委任承銷銀行。

SK海力士上周在美發行ADR，籌得265億美元，創下外企首次赴美上市最大規模紀錄，顯示市場對人工智慧（AI）建置熱潮相關類股的需求強勁。

三星電子今年來股價漲幅約120%，帶動該公司市值突破1兆美元；SK海力士股價同期漲194%，市值約9,000億美元。

三星 SK海力士 ADR

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