傳三星重啟赴美上市評估 SK海力士ADR順利募資是推手
知情人士透露，三星電子正在評估發行美國存託憑證（ADR），但討論仍在非常初步的階段，最終可能不會上市。
彭博資訊報導，知情人士表示，三星已經和數間銀行進行初步討論，但仍未決定是否著手進行，該公司也將監控記憶體類股的波動情況，作為決策的部分依據。
不過，倘若三星決定赴美上市，該集團旗下龐大的業務陣容，以及接二連三的勞資糾紛，恐對上市協議架構構成挑戰。
三星過去曾經考慮在美國發行ADR，最後作罷，近日，記憶體同業SK海力士赴美上市，成績亮眼，促使三星重拾動力。不過，知情人士說，討論仍在評估階段，尚無特定計畫，也沒有委任承銷銀行。
SK海力士上周在美發行ADR，籌得265億美元，創下外企首次赴美上市最大規模紀錄，顯示市場對人工智慧（AI）建置熱潮相關類股的需求強勁。
三星電子今年來股價漲幅約120%，帶動該公司市值突破1兆美元；SK海力士股價同期漲194%，市值約9,000億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。