鴻海首次參與日本台灣形象展 秀電動車和AI資料中心

2026日本台灣形象展將於15日至17日在東京新宿登場，鴻海下午透過新聞稿指出，將首度參與日本台灣形象展，展示智慧移動與人工智慧AI基礎建設實力，包括Model A、ModelB等平台智慧電動車款與AI模組化資料中心，將首次在日本亮相。

鴻海副總經理暨發言人巫俊毅表示，日本是鴻海持續深耕的重要市場，除了服務日本第一階（Tier 1）的資通訊客戶外，近年來集團持續拓展日本的電動車及人工智慧兩大產業。

巫俊毅指出，鴻海集團此次參與日本台灣形象展，希望藉由智慧電動車的展示，分享鴻海從產品設計、研發到量產的整合能力，以及CDMS（Contract DesignManufacturing Services）商業模式與構建運營本地化（BOL）策略，此外首次展示AI模組化資料中心（Modular Data Center, MDC），展現鴻海打造AI基礎建設解決方案的核心能力。

鴻海說明，Model A智慧電動車平台以日本市場出發，可依不同城市與產業需求延伸為多功能休旅車（MPV）、計程車及物流車等多元應用車型，此次展出的計程車版本，聚焦都會載客服務。

至於Model B平台鎖定年輕世代與都會移動需求，鴻海說明，此次展出為FOXTRON BRIA市售版本，今年已在台灣正式開賣。

AI基礎建設是鴻海此次參展另一項重點，鴻海說明，此次展示支援AI工廠的模組化資料中心，採標準化、模組化設計，整合IT設備、供電、散熱及液冷等核心子系統，可協助企業快速建置具高度擴充性的AI算力基礎設施。