傳輝達審核趨嚴阻晶片流入中國 亞洲客戶名單腰斬逾半

英國「金融時報」披露，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）建立更嚴格的合規審查「白名單」，以防止產品流入中國，其亞洲客戶名單已縮減逾半。

英國「金融時報」（Financial Times）引述3名知情人士報導，市值高達5.1兆美元的輝達過去幾個月加強對新加坡、馬來西亞和日本客戶的盡職調查。

其中1名知情人士指出，這波重新審查將輝達先前逾半數客戶排除在外，不過未通過初步審查的公司在完成調整後仍可重新申請。

根據報導，許多受影響公司是所謂的「新興雲端服務供應商」（neocloud providers），這些業者專為AI工作負載量身打造專用雲端平台。

這些措施反映美國正擴大努力，堵住出口管制漏洞。儘管美國實施出口管制多年，先進AI晶片仍可透過漏洞，經由第三國流入中國。

美國商務部5月發布指引，以遏止先進AI晶片流入中國企業海外子公司，凸顯華府憂心，儘管面臨美國出口管制，輝達最先進的Blackwell處理器仍可能出口至馬來西亞等國與中國有關聯的實體。

知情人士透露，輝達員工會實地走訪客戶資料中心、核實合約並訪談終端用戶，以確認相關業務確實存在，作為最新審查程序的一部分。另一名知情人士表示，美國商務部也參與其中，提供監督與政策支持。

輝達發言人表示：「輝達向來將合規視為優先要務，我們恪遵所有法律規範。」美國商務部則未回應置評請求。