AI泡沫？孫正義斥荒謬、預言2040年AI占全球GDP兩成 年砸5兆美元不嫌多

軟銀（SoftBank）創辦人孫正義周二駁斥市場對人工智慧（AI）泡沫的質疑，直言相關說法「荒謬」。他預測，到2040年，AI將占全球GDP約20%，全球每年投入800兆日圓（約5兆美元）發展AI，只是微不足道的成本。

孫正義在軟銀年度活動上表示，反對AI，如同過去拒絕汽車與飛機一樣，本質上是拒絕自己的進化。

近兩年AI企業估值飆升，科技業投入龐大資金興建資料中心與AI基礎設施，也引發市場質疑能否帶來足夠投資報酬。但孫正義表示，質疑AI泡沫的人，「根本不了解AI」。

這位68歲億萬富豪對AI改變全球經濟的潛力極為樂觀。他斷言，15年內，AI將創造46兆美元產值，占全球GDP的兩成左右，因此每年投入800兆日圓（約5兆美元）發展AI，是「微不足道的成本」。他沒有說明800兆日圓與AI占全球GDP兩成的推估依據。

孫正義批評企業領袖猶豫不決的態度，砲轟日企經營者未能在網路時代打造新的科技巨擘。他說，企業領導人最重要的一句話，就是「AI、AI、AI」。沒準備好擁抱AI、立志在15年內成為產業龍頭的「不具企圖心月的社長」，不該經營企業。

為支撐AI普及，他估計，到2040年，全球AI資料中心會需要3 terawatts（兆瓩）的發電能力，約為目前全球總用電量的1.8倍，以支援數兆個AI代理（AI agents）及數十億台人形機器人運作。他認為，初期需仰賴天然氣發電支撐需求，長期則由核融合取代。

軟銀正積極布局資料中心、AI模型、晶片與機器人，希望在孫正義所稱的超級智慧時代占據核心地位。但投資人愈來愈擔心軟銀集團負債攀升，以及OpenAI上市時程可能延後。