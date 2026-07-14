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逾200名學者連署公開信 籲各界正視AI就業衝擊

中央社／ 舊金山13日綜合外電報導
逾200名學者連署公開信，籲各界正視AI就業衝擊。 示意圖／ingimage
逾200名學者連署公開信，籲各界正視AI就業衝擊。 示意圖／ingimage

逾200名經濟學家、AI研究人員今天在公開信中呼籲各界「必須立即採取行動」，建立激勵措施、防護機制等，因應人工智慧（AI）可能重塑經濟並導致更多人面臨失業的風險。

美聯社報導，這份聲明由多名頂尖經濟學家、電腦科學家，以及來自Anthropic、GoogleOpenAI等科技公司部分高層共同連署。

這封由史丹佛大學（Stanford University）數位經濟實驗室發起的公開信指出：「未來10年，AI可能變得更強大…或許會推動一場前所未有的經濟轉型，規模甚至比工業革命更大，發展速度將更快。這能會帶來大規模失業的風險，但同時也伴隨轉機，例如大幅提升生活水準。」

這封僅有4句話的公開信呼籲，領袖們必須「建立所需的激勵措施、防護機制與制度，以引導AI朝著輔助人類並造福社會的方向發展」。

史丹佛大學數位經濟實驗室表示，迄今已有超過200名經濟學家與AI研究人員參與連署，其中包含16位諾貝爾獎（Nobel Prize）得主。

目前在蒙特婁大學（University of Montreal）擔任教授的電腦科學家暨AI研究先驅班吉歐（YoshuaBengio）也是連署人之一。他在另一份聲明中表示，從目前AI的發展趨勢來看，AI「極有可能大幅改變我們的經濟」。

班吉歐指出：「我們必須深思熟慮，做出集體、民主的決定，而不是任由市場力量主導，冒著讓大多數民眾被遠拋在後的風險。」

人工智慧 Google OpenAI

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