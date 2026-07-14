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Fed理事沃勒放鷹 警告通膨「熱絡」可能引發升息

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國聯準會（Fed）理事沃勒。歐新社
美國聯準會（Fed）理事沃勒。歐新社

美國聯準會（Fed）重量級理事沃勒13日表示，如果本周公布的消費者物價指數（CPI）顯示潛在通膨「熱絡」，Fed將必須考慮升息。他強調如果核心通膨率「令人擔憂」，則聯邦公開市場委員會（FOMC）有理由採取行動。

他表示，「眼睜睜看著通膨趨於火熱，並不是一種選項。如果本周再看到核心通膨率偏熱，FOMC必須考慮在短期內緊縮貨幣政策」。

由於中東戰事再起，油價再度上漲，使通膨憂慮升高，已導致投資人將預期Fed升息的時間提前。目前利率期貨市場預期明年4月之前Fed將升息2碼，而首次升息最快是在今年10月，上周還預期首次升息是在今年12月。

彭博資訊預期本周公布的6月整體CPI年升幅將為4.1%，而核心CPI年升幅將維持在2.9%。

沃勒表示，他預料6月油價下跌，因此「整體通膨率將減速」。但沃勒表示核心通膨率「遠在油價震撼之前就已經上升」，7月油價又告回升，且「最近各項訊號顯示產品價格承續承受（上升）壓力」。他指出，通膨是由能源價格、關稅及「人工智慧支出引發的需求外溢效應」所帶動。

他表示，儘管AI相關設備需求激增，「迄今對整體通膨的影響有限，但若AI投資持續激增，可能會成為一項更大的因素。整體而言，我正在監視物價動向，且高度警惕核心通膨上升的風險。FOMC必須準備緊縮貨幣政策，以防止2021-22年通膨情節重演」。

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