買日本公債可享免稅？日本財相提出新構想 出招救日圓

日本財務大臣片山皋月提出將日本公債納入個人免稅投資計畫的構想，並表示日本大型退休基金將在必要時調整投資組合。這凸顯出在日圓匯率接近40年來低點之際，日本政府正努力吸引資金流入國內市場。

片山皋月周二（14日）表示：「如果我們成功推進成長策略，以日圓計價的資產將變得更具吸引力。由於這是本屆政府正在推動的政策，因此，如同內閣官房長官所說，投資組合有可能會被檢視，並在必要時進行修正。」

內閣官房長官周一指出，日本政府退休投資基金（GPIF）會定期檢視投資組合。

在片山發表談話後，日圓短暫走高，但隨後回吐大部分升幅，14日盤中小幅升值0.07%，報162.31日圓兌1美元，接近本月稍早觸及的40年最低水準162.84日圓。

片山表示，在自民黨內外，目前存在各種不同意見，例如讓日本公債符合類似「日本個人儲蓄帳戶」（NISA）制度的資格，讓散戶投資人享有稅務優惠。此外，放寬遺產稅規定也是另一項構想，但這可能會受到批評，被認為是在偏袒富裕階層。

片山說：「雖然我已收到關於這些事物的請願，也還無法做出最終決定，但我感覺現在已經到了推動這些措施的時候。」

日本厚生勞動大臣上野賢一郎同日也呼應片山對GPIF的說法，表示若有必要，會檢討該基金的投資組合。厚生勞動省是監管GPIF的機構。

澳盛銀行日本外匯及大宗商品銷售主管町田廣之表示，將日本公債納入日本個人儲蓄帳戶計畫，可能會讓更多儲蓄資金（包括老年人的資金）轉移至債券市場。他表示，這將成為推動日圓買盤的催化劑，同時也有助於穩定日本公債市場。

截至2025年底公布的初步數據顯示，日本個人儲蓄帳戶數超過2,800萬戶，持有價值71兆日圓（約4,375億美元）的資產，規模是2020年底的三倍以上。

市場一直關注日本龐大的公共退休金基金，原因是片山上周五表示，她希望鼓勵該基金增加對國內資產的投資，理由是隨著日本進入經濟成長的新階段，以及利率上升，這樣的措施將有助於讓家庭更直接受益於日本經濟的擴張。GPIF是全球規模最大的退休基金之一，管理資產達293.6兆日圓（約1.81兆美元）。