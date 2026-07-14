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輝達嚴審亞洲客戶！先進AI晶片客戶白名單大縮水 逾半失去購買資格

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
為防堵AI晶片流向中國，輝達據報建立新的亞洲客戶白名單，逾半數客戶失去購買最先進AI處理器的資格。路透
為防堵AI晶片流向中國，輝達據報建立新的亞洲客戶白名單，逾半數客戶失去購買最先進AI處理器的資格。路透

為防堵AI晶片流入中國，輝達（Nvidia）建立新的客戶「白名單」制度，嚴格審查亞洲客戶，使獲准購買輝達AI晶片的亞洲客戶數量減少逾半。

金融時報引述知情人士報導，過去幾個月，輝達加強對新加坡、馬來西亞及日本客戶的盡職調查（due diligence），其中以新興雲端服務業者（neo-cloud providers）受衝擊最大，許多公司因未通過審查而遭排除在白名單之外。不過，未過關的企業仍可改善後重新申請。

輝達尚未回應置評請求。

美國商務部今年5月發布新指引，要求防堵先進AI晶片流向陸企的海外子公司。美方擔憂，輝達最新Blackwell處理器可能經由馬來西亞等國，出口至與中國有關聯的企業，規避美國出口管制。

晶片 輝達 美國商務部

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