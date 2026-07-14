韓股槓桿ETF重挫 金融界籲加強投資人保護機制

韓股指數KOSPI昨天重挫8.95%，多檔「單一個股槓桿ETF」跌至歷史新低，相關產品市值大幅蒸發。金融業界呼籲，應加強槓桿ETF的投資人保護機制，在野黨也批評政府刺激股市不穩。

KOSPI昨天大跌，上午和下午分別觸發臨時停牌和熔斷機制，最後收在6806.93點、較前一天重跌8.95%。而韓國今年開放發行單一個股槓桿ETF，5月底陸續上市，也引發討論。

「文化日報」今天報導，三星電子與SK海力士昨天股價分別重挫10%及15%，以2檔個股為標的之14檔單一個股槓桿ETF全數跌至歷史新低。單一個股槓桿ETF屬波動性極高的商品，標的資產上漲時報酬會放大2倍，但下跌時損失也會同樣倍增。

隨著三星電子與SK海力士股價暴跌，槓桿商品損失也迅速擴大。金融投資業界呼籲，應加強單一個股槓桿ETF的投資人保護機制，包括提高最低保證金、設定投資人個別投資上限，以及加強事前教育等措施，都被視為可行的改善方案。

金融監督院院長李粲珍今天表示，資產管理公司的虛假、誇大廣告，從投資人保護的角度來看是極其嚴重的問題。他也說：「尤其是本應成為業界表率的大型資產管理公司，卻頻繁發生這類案例，令人十分遺憾。」他強調，對於誇大廣告等破壞市場秩序的行為，業界必須展開特別的自律整頓。

根據韓聯社報導，在野黨國民力量院內代表鄭點植在今天國會召開的院內對策會議上批評，「在野黨和專家從去年起就不斷指出，必須警惕潛藏在KOSPI指數背後的過度波動性，但政府出面刺激了股市的不穩定性。」

鄭點植指出，尤其是強行導入三星電子、SK海力士單一個股槓桿ETF，「是把股市變成不正常賭場的最糟糕決定」。

韓國央行總裁申鉉松近日曾表示，近期由於韓國股價漲幅過大，外資在降低持股比重的過程中持續賣出，「不過我認為今年下半年外資賣壓將會有所緩和。」