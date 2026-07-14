快訊

大退休潮／划龍舟徵教師爆紅 明星學校也加入搶人大戰

好市多逾10公噸「冷凍蔬菜」農藥超標 食藥署要求退運或銷毀

快看「你家巷口」上榜沒！2026米其林必比登新增13店 146家完整名單公布

聽新聞
0:00 / 0:00

微軟CEO納德拉示警：企業用AI付兩次錢？機密知識餵模型恐養出對手

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
微軟執行長納德拉。路透
微軟執行長納德拉。路透

AI風潮下，矽谷最擔心的是：企業使用OpenAI、Anthropic等付費模型時，是否也把自家商業機密「餵」給開發商，讓這些AI巨擘反過來成為競爭對手？

創投名人卡拉卡尼斯（Jason Calacanis）、Palantir執行長卡普（Alex Karp）都示警。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）也在最新部落格文章中提出相同警告。

他指出，企業用AI等於「付兩次錢」：除了支付模型使用費，還在不知不覺中把最寶貴的內部資料交給業者。

他寫道：「你付錢買智慧。但為了讓模型更好用，你揭露專有知識；愈想讓模型表現得好，就得餵它愈多知識。」

他指出，模型會從提示詞、工具和使用者修正錯誤的回饋中學習，逐步提煉成企業知識。這些原本是競爭對手花錢也買不到的知識，企業如今卻主動交給模型開發商。

納德拉也批評AI業者的雙重標準：他們自由爬取網路公開資料訓練模型，卻限制別人使用「蒸餾」技術，也就是利用模型輸出結果訓練自己的模型。他說，模型供應商主張可合理使用公開資料，卻不准別人對他們的模型做同樣的事，十分諷刺。

納德拉建議，企業應在雲端建立「專屬學習環境」，確保提示詞、回饋等資料的所有權仍屬企業，這也意味著可能採用Azure等雲端平台。同時，企業還可建立「協作層」（orchestration layers），在不同AI模型間輕鬆切換，而不會被單一模型綁定，市面上已有AI「閘道」工具可實現這種功能。

TechCrunch解讀，納德拉雖未明說，但潛台詞就是支持「開源模型」。許多大企業已經開始將開源模型部署在自家機房（地端）。

這股趨勢有數據印證：上個月透過Vercel Gateway傳送的所有流量，已有29%流向開源模型。

隨著納德拉公開呼籲企業對專有模型保持警覺，TechCrunch認為，企業轉向地端部署開源模型的趨勢將持續升溫。

矽谷 微軟

延伸閱讀

微軟納德拉示警：企業用AI代價大 當心關鍵知識外流

大陸 AI 代理手機躍產業新戰場 分析師：升格為系統調度者

Meta首款圖像模型上線

Token支出下跌 AI股警訊 相關指數5月觸頂後回落近20%

相關新聞

輝達嚴審亞洲客戶！先進AI晶片客戶白名單大縮水 逾半失去購買資格

為防堵AI晶片流入中國，輝達（Nvidia）建立新的客戶「白名單」制度，嚴格審查亞洲客戶，使獲准購買輝達AI晶片的亞洲客戶數量減少逾半。

微軟CEO納德拉示警：企業用AI付兩次錢？機密知識餵模型恐養出對手

AI風潮下，矽谷最擔心的是：企業使用OpenAI、Anthropic等付費模型時，是否也把自家商業機密「餵」給開發商，讓這些AI巨擘反過來成為競爭對手？

日本修訂AI基本計畫 著重危機管理與主權AI

日本政府內閣會議今天修訂人工智慧（AI）國家戰略之中的AI基本計畫，關注高功能AI伴隨的風險增加，擬強化網路防禦與跨國共...

財務申報揭川普加密貨幣賺450億 轉投傳統股債市場

美國總統川普最新財務申報資料顯示，他和2名兒子不斷鼓吹投資人將資金投入加密貨幣，令散戶蒙受巨大虧損，而他的資產經理人卻將...

大摩：雲端巨擘投資將飆至1.4兆美元 Meta與亞馬遜是上修支出主力

摩根士丹利將明、後年美國科技巨擘資本支出的預估金額上調約一成，表示在供應鏈瓶頸仍未緩解之際，Meta、亞馬遜、Alphabet、微軟與SpaceX等業者正積極擴充算力，投入AI競賽的金額將愈來愈高。

布蘭特突破85美元 川普又封鎖伊朗喊收海峽保護費、金價失守4,000大關

布蘭特原油價格今天（14日）盤中突破每桶85美元，創下一個月來新高，因美國總統川普重新對通行和莫茲海峽的伊朗船隻實施海上封鎖，並要求所有行經海峽的其他貨物支付通行費。隨著油價大漲、聯準會官員釋放可能升息的鷹派訊息，國際現貨金價今天失守4,000美元關卡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。