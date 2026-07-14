微軟CEO納德拉示警：企業用AI付兩次錢？機密知識餵模型恐養出對手

AI風潮下，矽谷最擔心的是：企業使用OpenAI、Anthropic等付費模型時，是否也把自家商業機密「餵」給開發商，讓這些AI巨擘反過來成為競爭對手？

創投名人卡拉卡尼斯（Jason Calacanis）、Palantir執行長卡普（Alex Karp）都示警。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）也在最新部落格文章中提出相同警告。

他指出，企業用AI等於「付兩次錢」：除了支付模型使用費，還在不知不覺中把最寶貴的內部資料交給業者。

他寫道：「你付錢買智慧。但為了讓模型更好用，你揭露專有知識；愈想讓模型表現得好，就得餵它愈多知識。」

他指出，模型會從提示詞、工具和使用者修正錯誤的回饋中學習，逐步提煉成企業知識。這些原本是競爭對手花錢也買不到的知識，企業如今卻主動交給模型開發商。

納德拉也批評AI業者的雙重標準：他們自由爬取網路公開資料訓練模型，卻限制別人使用「蒸餾」技術，也就是利用模型輸出結果訓練自己的模型。他說，模型供應商主張可合理使用公開資料，卻不准別人對他們的模型做同樣的事，十分諷刺。

納德拉建議，企業應在雲端建立「專屬學習環境」，確保提示詞、回饋等資料的所有權仍屬企業，這也意味著可能採用Azure等雲端平台。同時，企業還可建立「協作層」（orchestration layers），在不同AI模型間輕鬆切換，而不會被單一模型綁定，市面上已有AI「閘道」工具可實現這種功能。

TechCrunch解讀，納德拉雖未明說，但潛台詞就是支持「開源模型」。許多大企業已經開始將開源模型部署在自家機房（地端）。

這股趨勢有數據印證：上個月透過Vercel Gateway傳送的所有流量，已有29%流向開源模型。

隨著納德拉公開呼籲企業對專有模型保持警覺，TechCrunch認為，企業轉向地端部署開源模型的趨勢將持續升溫。