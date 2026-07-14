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日本修訂AI基本計畫 著重危機管理與主權AI

中央社／ 東京14日綜合外電報導
日本政府內閣會議今天修訂人工智慧（AI）國家戰略之中的AI基本計畫。 路透
日本政府內閣會議今天修訂人工智慧（AI）國家戰略之中的AI基本計畫。 路透

日本政府內閣會議今天修訂人工智慧（AI）國家戰略之中的AI基本計畫，關注高功能AI伴隨的風險增加，擬強化網路防禦與跨國共享資訊。跟半年前的版本相比，明顯著重危機管理。

「每日新聞」與「朝日新聞」報導，隨著AI技術日新月異，日本政府去年制定相關計畫後，僅經過半年就修訂內容。

在這期間，美國AI新創公司Anthropic推出高功能的AI Claude Mythos，使系統漏洞更容易被發現，網路攻擊威脅也更加明顯。日本政府因此相繼加強金融、重要基礎設施領域的資安，以及政府重要系統的安全檢查等內容，以因應美國企業的技術動向。

這項新的基本計畫除了明確記載「AI所帶來的技術與社會，及安全保障上的風險，正變得複雜與重大」，也點出目標是不依賴他國，確立能在日本國內研究與運用的「AI主權」，不過度依賴特定國家與企業，對於日本提高自主性與交涉力而言，至關重要。

此外，新計畫也提出積極運用AI的方針。日本政府將推動以AI為前提，重新檢視決策方式與業務流程的「AI轉型」，並打造相關產業結構與制度，同時培育AI人才。

而新版計畫也主張，日本的「致勝關鍵」為醫療、產業等特定領域專用的「垂直型AI」（Vertical AI），以及應用於機器人、自動駕駛等現實世界的「實體AI」（Physical AI），這些領域將成為「戰略重點」。

根據日本政府上月公布的「日本成長戰略」，官方與民間計劃在2040年度之前，分別共同投資23.1兆日圓與10.5兆日圓到「垂直型AI」與「實體AI」領域。

根據美國史丹佛大學（Stanford University）的調查，日本2025年在AI領域的投資額為11.1億美元，位居第14名，不到榜首美國的2859億美元的1/200。

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