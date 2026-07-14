財務申報揭川普加密貨幣賺450億 轉投傳統股債市場

美國總統川普最新財務申報資料顯示，他和2名兒子不斷鼓吹投資人將資金投入加密貨幣，令散戶蒙受巨大虧損，而他的資產經理人卻將多數加密貨幣收益，轉入更安全的股債市場。

路透社報導，根據川普最新送交美國官箴局（Office of Government Ethics）的財務申報資料，川普去年從家族的加密貨幣專案中獲利逾14億美元（約新台幣450億元）收益，其中包括「世界自由金融公司」（World Liberty Financial）及$TRUMP迷因幣。

路透社分析川普過去2年資產配置，發現他在加密貨幣中獲利的資金大舉湧入股票與債券，整體資金規模至少成長4倍。2024年底，川普持有的傳統股債市值僅約2.25億至6.08億美元（約新台幣71億至192億元），去年底已攀升至7.03億至26億美元（約新台幣222億至822億元）之間。

由於申報文件僅列出資產價值的區間，而非精確的數字。因此，路透社無法確切釐清川普從加密貨幣賺取的資金中，究竟有多少配置到風險較低的資產。

川普目前雖然仍持有部分加密貨幣，但審閱過路透社分析報告的9名數位資產專家均表示，川普的經濟活動顯示此人並不信任以加密貨幣作為個人財富的主要儲存方式。

哈佛大學甘迺迪政府學院（John F. Kennedy Schoolof Government）數位資產政策計畫主任馬沙德（Timothy Massad）表示，儘管川普稱數位資產已成金融界未來趨勢，並揚言要讓美國成為加密貨幣之都，但這份資產申報卻透露他的個人策略是透過$TRUMP迷因幣和世界自由金融代幣快速獲利，再將獲利投入傳統股債市場。

路透社上個月曾在報導中指出，截至今年4月，投資川普支持的4個主要加密貨幣專案的散戶投資者，已虧損多達23億美元（約新台幣740億元）。

不過，川普的申報文件顯示，他仍持有大量由世界自由金融公司發行的虛擬貨幣，在整體虛擬貨幣投資曝險也有所增加。

申報資料顯示，川普旗下負責管理他在世界自由金融公司和$TRUMP迷因幣獲利的公司，去年底至少持有價值1.6億美元（約新台幣51億元）的比特幣和以太幣，以及最多600萬美元（約新台幣1.9億元）的其他虛擬貨幣，較2024年底申報持有的100萬至500萬美元（約新台幣3200萬至1.6億元）以太幣大幅增加。

川普家族事業發言人在聲明中表示，總統的財務申報「表明川普集團持續保持穩健的財務狀況，並以世界一流的優質資產、充裕的流動性和保守的資產負債表為後盾」。但未就川普為何將加密貨幣獲利投入股票和債券等傳統金融資產做出評論。