布蘭特突破85美元 川普又封鎖伊朗喊收海峽保護費、金價失守4,000大關

布蘭特原油價格今天（14日）盤中突破每桶85美元，創下一個月來新高，因美國總統川普重新對通行和莫茲海峽的伊朗船隻實施海上封鎖，並要求所有行經海峽的其他貨物支付通行費。隨著油價大漲、聯準會官員釋放可能升息的鷹派訊息，國際現貨金價今天失守4,000美元關卡。

布蘭特原油9月期貨盤中上漲多達2.8%，站上每桶85美元，前一日大漲超過9%；西德州原油8月期貨上漲2.6%至每股80.22美元，前一日也大漲超過9%。

現貨黃金跌破每英兩4,000美元，盤中報3,992.78美元，此前在周一收盤已重挫近3%，是逾兩周來最大單日跌幅。

川普要求所有貨物支付相當於貨物價值20%的「保護費」，若是一艘滿載原油的超級油輪，費用將達到約3,000萬美元。與此同時，美軍已連續第三晚對伊朗發動空襲，且軍事行動可能還將持續數日。

隨著中東衝突升級，市場再次擔憂波斯灣原油供應，推動油價升至近一個月高點，也收復第2季約30%跌幅的一部分。此前，在兩輪美國海上封鎖之間的短暫空檔，伊朗成功出口至少5,700萬桶原油，凸顯如今重新實施限制後，全球石油市場面臨的風險。

Infrastructure Capital Management執行長哈特菲爾德表示：「伊朗之前出口原油的速度令人難以置信。我們認為油價大概會維持在每桶80美元 左右，除非荷莫茲海峽局勢出現重大變化。我不認為油價會飆到90或 100美元；但如果海峽重新恢復正常通行，油價可能很快跌回60美元。」

聯合海事資訊中心（JMIC）表示，美國中央司令部將於紐約時間周二下午4點開始執行對所有伊朗港口及沿海地區的海上封鎖。

川普則表示，美國保護荷莫茲海峽航運安全所付出的成本，將由受惠國家補償，包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林與科威特。

另一方面，伊朗半官方媒體引述軍方聲明指出，伊朗軍方已派遣無人機攻擊位於科威特的美國資產，並以巡弋飛彈擊中一艘「敵對船隻」。

此外，阿拉伯聯合大公國14日表示，兩艘阿聯油輪在荷莫茲海峽遭伊朗巡弋飛彈擊中，造成1名印度籍船員死亡、8人受傷。