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Fed再釋鷹派訊號！沃勒說若通膨更高必升息 市場押7月出手機率50%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Fed理事沃勒表示，若通膨數據更高，可能必須升息。美聯社
Fed理事沃勒表示，若通膨數據更高，可能必須升息。美聯社

美國聯準會Fed）理事沃勒（Christopher Waller）表示，若未來公布的經濟數據顯示通膨仍遠高於2%目標，Fed可能必須在近期內升息。他形容貨幣政策正處於「十字路口」。同時間，市場交易人士認為，美國本月底升息的機率幾乎達「五五波」，而近期油價再度上漲，加上Fed官員釋出鷹派言論，都預示決策官員可能迅速採取行動，以抑制通膨。

沃勒周一（13日）在紐約商業經濟協會演講時表示，他將高度仰賴即將公布的通膨數據，首先就是預定周二公布的美國消費者物價指數（CPI）。他強調，若通膨數據朝錯誤方向前進，Fed絕不能掉以輕心。　

沃勒說：「光是嚴厲地盯著通膨，期待它在我們凌厲的目光下自行消融，並不是一個選項。」這席話也引起現場經濟學家一陣笑聲。

他接著表示：「我們已經連續五、六個月看到通膨數據一路『更高、更高、更高、更高』。如果這次再出現更高的數據，我會把它視為訊號，而非只是雜音。」

在沃勒發表談話之際，美國與伊朗軍事衝突再度升溫，已再次推高油價。西德州原油期貨自13日迄今上漲約11%，逼近每桶80美元價位；布蘭特原油期貨價格13日大漲逾9%，報每桶83.3美元。

貨幣市場周一的定價顯示，在美國再次對伊朗發動空襲後，交易者提高了對Fed在7月升息1碼的押注，市場隱含的升息機率接近50%，高於當天稍早不到40%的水準。

對Fed政策預期最敏感的美國2年期公債殖利率一度上升7個基點至4.28%，創下2025年2月以來最高。5年期殖利率也升至4.37%的類似高點；10年期公債殖利率則上漲6個基點至4.62%，創今年5月以來最高水準。

短天期公債殖利率飆升，反映市場更加偏向預期，隨著全球能源價格彈升及美國經濟展現韌性，聯準會可能必須更早升息，以抑制通膨壓力。

沃勒表示，「目前仍有合理理由相信，在現行政策設定下，通膨終將回落至2%目標。但我同樣擔心，未來幾周的數據也可能顯示通膨維持在高檔，甚至持續上升，屆時將需要在近期進一步緊縮貨幣政策。」

尤其令他擔憂的是，近期的通膨報告顯示，價格壓力正逐漸擴散至整體經濟，而不再只是受到去年進口關稅提高或近期能源價格上漲的影響，這可能代表更具系統性的通膨壓力，必須透過更緊縮的貨幣政策來抑制。

另一方面，華許本周也首度以Fed新主席身份赴國會作證。此前他曾表示，將縮減Fed對未來利率路徑的前瞻指引。

BMO資本市場公司美國利率策略主管林根表示：「投資人仍聚焦7月29日的聯準會會議，視其為華許可能首次升息的時點。周二公布的CPI數據與華許的談話，勢必將左右市場對升息機率的判斷。」

Fed 通膨 美國聯準會

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