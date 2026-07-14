台積電ADR收盤挫跌近3% 聯電、日月光跌幅更重

人工智慧（AI）熱潮帶動南韓出口表現強勁，7月前十天出口額年增53.9%達298億美元，創歷來每十天為單位的最高出口額。南韓總統李在明表示，政府將運用預期從AI熱潮中獲得的破紀錄稅收，設立「未來應對基金」，以投資未來產業和面向年輕世代的政策。

2026-07-14 03:19