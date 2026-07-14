聽新聞
0:00 / 0:00
台積電ADR收盤挫跌近3% 聯電、日月光跌幅更重
台股ADR周一（13日）多數下跌，跟隨美股大盤與費半走低，台積電ADR收盤挫跌近3%，報每股421.586美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,715.40元，較台北交易股票溢價率為11.29%。
日月光重挫近5%，聯電大跌超過3%。
道瓊工業指數13日收盤下跌138.31點，跌幅0.26%，收52,498.70點；標普500指數下跌59.92點，跌幅0.79%，收7,515.47點；那斯達克指數下跌408.43點，跌幅1.55%，收25,873.18點。
費城半導體指數挫跌619.38點，跌幅4.78%，報12,347.78點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 653.12 -4.92 670.00 2.52
中華電 CHT 133.59 +0.10 133.50 0.06
台積電 TSM 2,715.40 -2.89 2,440.00 11.29
聯電 UMC 151.11 -3.62 153.50 1.56
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。