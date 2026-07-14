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台積電ADR收盤挫跌近3% 聯電、日月光跌幅更重

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電ADR。路透
台積電ADR。路透

台股ADR周一（13日）多數下跌，跟隨美股大盤與費半走低，台積電ADR收盤挫跌近3%，報每股421.586美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,715.40元，較台北交易股票溢價率為11.29%。

日月光重挫近5%，聯電大跌超過3%。

道瓊工業指數13日收盤下跌138.31點，跌幅0.26%，收52,498.70點；標普500指數下跌59.92點，跌幅0.79%，收7,515.47點；那斯達克指數下跌408.43點，跌幅1.55%，收25,873.18點。

費城半導體指數挫跌619.38點，跌幅4.78%，報12,347.78點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 653.12 -4.92 670.00 2.52

中華電 CHT 133.59 +0.10 133.50 0.06

台積電 TSM 2,715.40 -2.89 2,440.00 11.29

聯電 UMC 151.11 -3.62 153.50 1.56

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電ADR 聯電

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