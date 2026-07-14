美股收盤／四大指數收黑 費半重挫4.8% 美伊衝突升級油價狂飆10%

美國股市四大指數周一（13日）收黑，科技股領跌，那斯達克指數跌逾1%，費城半導體指數重挫近4.8%。此前美國總統川普宣布將恢復對伊朗港口的封鎖，美伊敵對行動進一步升級，導致油價跳漲約10%並衝擊市場風險胃納情緒。

道瓊工業指數13日收盤下跌138.31點，跌幅0.26%，收在52,498.70點；標普500指數下跌59.92點，跌幅0.79%，收7,515.47點；那斯達克指數下跌408.43點，跌幅1.55%，收25,873.18點。

費城半導體指數挫跌619.38點，跌幅4.78%，報12,347.78點。成分股Sandisk、邁威爾（Marvell）和英特爾跌幅達6.1%至12.6%。

美國和伊朗周末相互發動大規模空襲，襲擊規模和範圍顯著升級，促使川普恢復美國對伊朗港口的封鎖，並引發外界對和平談判前景的擔憂。川普表示，美國將重啟在荷莫茲海峽封鎖伊朗船隻，並對經由此處運送的貨物收取20%過路費，行動即刻展開。

國際原油期貨大漲約10%，布蘭特原油期貨價格回升至每桶83美元左右，加劇了市場對供應緊張和能源價格上行壓力可能演變為長期系統性通膨的擔憂。

投資人將迎來頗為繁忙的一周，其間將有企業財報、經濟數據出爐，聯準會主席華許也將在國會作證。

美國三大股指中，科技股重鎮那斯達克指數跌幅最大，標普500指數次之。能源類股隨原油價格急升而上漲，限制了道瓊工業指數的跌勢。標普500指數的11大類股中，科技類股跌幅最大，能源類股領漲。

GLOBALT高級投資組合經理Thomas Martin表示：「股市實際上在5月底觸及高位，主要由半導體股推動。當市場在如此短的時間內上漲這麼多時，人們自然會問：這種漲勢能持續多久？」「如果市場估值便宜，那又另當別論。如今市場的緩衝空間減小，同時仍然存在許多未知因素。」

在近幾個月持續的AI熱潮中，晶片股往往在市場上漲和下跌時都領漲領跌。費城半導體指數顯跑輸，

韓國半導體大廠SK海力士ADR重挫9.3%，逆轉上周五在那斯達克首日掛牌上市時上漲逾12%的走勢。

華許將於周二和周三首次出席國會半年度聽證會，屆時這位聯準會新主席將針對美伊衝突對通膨的影響以及央行可能採取的行動接受質詢。

聯準會理事沃勒表示，如果基礎通膨繼續顯示價格壓力廣泛存在，決策官員就可能需要在近期上調利率。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，市場目前預計聯準會年前將至少升息一次，幅度1碼。

美國勞工部本周將公布消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI），這將使市場和美聯儲得以一窺時斷時續的美伊衝突在多大程度上影響了6月的價格漲幅。

美國商務部將公布的6月零售銷售數據，則將反映占美國經濟約70%的消費者在汽油及其他商品價格上漲的壓力下表現如何。

美銀、花旗集團、高盛、摩根大通和富國銀行等大型金融機構均預定周二公布上季財報，代表第2季財報季非正式拉開帷幕。

LSEG數據顯示，分析師預期，標普500指數成分股企業第2季整體獲利比去年同期成長23.7%，高於4月1日時預估的19.2%。