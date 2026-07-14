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SK 海力士大跌 韓股又熔斷
SK海力士股價13日在首爾收盤重摔15.4%，寫下史上最大單日跌幅，拖累韓股大盤Kospi指數大跌近9%，還一度觸發熔斷機制，是今年第七次熔斷。
交易員指出，市場早已反映大部分利多，股價如今回落，看起來更像是利多出盡與獲利了結，而非基本面出現變化。
另一個造成下跌的可能原因是，韓國投資證券公司預測，SK海力士第2季營業利益可能比市場共識低8%，該公司營收中來自高頻寬記憶體（HBM）的占比高於同業，使其平均售價的成長空間受到限制。
首爾Kyobo Life Insurance主動股票管理主管甘民尚（Jason Minsang Kam，音譯）表示：「歷史上，像台積電這類全球大型企業，其本地上市股票與ADR之間，通常存在約15%的結構性估值差距，主要來自匯率因素以及監管制度差異的影響。」
他說，「SK海力士透過HBM將記憶體轉型為『客製化解決方案服務』的願景，是強而有力的長期投資題材。然而，如同摩根士丹利等機構所警告，記憶體本質上是具有周期性的商品。」
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