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沙國、阿聯交惡 華爾街擔憂 兩國政治裂痕擴及物流、金融等領域

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

伊朗戰事雖占據新聞頭條，但據彭博資訊報導，華爾街投銀與私募基金高層私下更擔心沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國日益加深的裂痕。這項風險鮮少被外界關注，卻將顛覆全球投資流向。

沙國和阿聯關係惡化，促使高盛、摩根士丹利、貝萊德、KKR等金融巨擘制定應變計畫。近年來，這些機構積極擴張在沙國與阿聯的業務，盼貼近兩國合計掌控逾3兆美元的主權財富基金，也看好AI、基礎建設與金融服務投資帶來的商機。

然而，兩國在葉門、蘇丹等議題上立場分歧，對伊朗的態度也不盡相同。今年4月，阿聯宣布退出石油輸出國組織（OPEC），進一步加深兩國裂痕。

近期已有部分阿聯企業反映，申辦沙國商務簽證變得較難取得，多起由沙國匯款到阿聯的跨境銀行轉帳也出現異常延誤。雖然原因不明，但政治裂痕是否開始蔓延至商業領域，令人憂心。

部分企業已著手擬定應變計畫，包括調整物流安排、重新檢視合約及合作關係，以降低營運風險。

分析人士指出，若沙國與阿聯競爭升高，不僅可能迫使跨國企業在利雅德與阿布達比之間選邊站，也可能衝擊全球油市。阿聯退出OPEC後，不再受產量限制，可能與更依賴高油價支撐財政的沙國掀起價格戰。

彭博指出，沙國與阿聯合計生產全球約13%的原油，部分石油收入近年也成為全球AI投資的重要資金來源。今年上半年，涉及波斯灣資本的交易金額年增近200%，達約3,000億美元。

回顧2017年卡達封鎖危機，沙國、阿聯等國對卡達祭出斷交與貿易禁令，引發重大金融動盪，全球銀行也被迫在不同陣營間艱難取捨。如今沙國與阿聯的競爭已擴及物流、金融與旅遊等領域。若兩國關係持續惡化，恐衝擊華爾街併購、募資及資產管理業務，金融機構也可能被迫在兩國之間選邊站。

葉門 伊朗 阿拉伯

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