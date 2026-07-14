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美伊軍事交鋒推高油價 川普擬對荷莫茲海峽通行貨物收取兩成費用

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國與伊朗圍繞荷莫茲海峽的軍事衝突持續升高。（路透）
美國與伊朗圍繞荷莫茲海峽的軍事衝突持續升高。（路透）

美國與伊朗圍繞荷莫茲海峽的軍事衝突持續升高，美軍持續轟炸伊朗，德黑蘭當局則攻擊科威特、巴林及約旦等六國與美軍有關的軍事基地，觸動國際油價漲逾3%。美國總統川普13日接受福斯新聞訪問時宣告，美國將接管該海峽成為「守護者」，並要求獲得報酬，將對通行的貨物收取20%的費用。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油期貨13日盤中上漲3.3%，達到每桶78.54美元；西德州中級原油期貨揚升3.1%，報每桶73.66美元。

繼上周末大規模攻擊後，美軍13日再度鎖定伊朗的防空系統、雷達站及無人機設施，發動新一波空襲，因德黑蘭當局無視美方要求其公開宣布荷莫茲海峽保持開放的訴求，反而關閉了這條戰略水道。

德黑蘭11日以發生未經授權的通行為由宣布關閉荷莫茲海峽，12日又稱，航運仍然暫停，待「穩定與平靜」恢復之後才會核發通行許可。

伊朗伊斯蘭革命衛隊13日表示，只有美國停止在海峽的軍事介入，正常航運才可能恢復，且該國外交部指出，過去一周擾亂海峽運輸的事件，是因為美國企圖護送船隻通過一條緊貼阿曼海岸的替代航道所致，伊朗堅持船隻必須獲得許可並遵循核准的路線。

目前通過荷莫茲海峽的船隻，使用至少兩條不同航道。一條是伊朗航道，也就是在伊朗水域中，由德黑蘭當局設定、位於海峽北方接近拉拉克島的航道。

根據海運追蹤業者Kpler截至7月1日的數據，約32%通過海峽的船隻，使用這條水道。

第二條航道是阿曼航道。目前約有23%的船舶，使用這條由阿曼、聯合國及國際海事組織（IMO）協調、在6月宣布的臨時航線。

由西方海軍聯盟營運的聯合海事資訊中心（JMIC），以及北約的商船航運合作與指導機制（NCAGS），也會提供使用這條航線的指引。根據Kpler數據，自戰爭爆發以來，約45%的船舶關閉應答器通過海峽，使外界難以追蹤其航行路線。

分析師對法新社表示，近期關閉應答器通過海峽的船舶，大多傾向選擇阿曼航線。分析師向法新社指出，這些船舶可能關閉應答器，是為了避免在「航經伊朗可攻擊範圍內時，持續廣播自身位置」。

根據彭博分析的Kpler初步數據，12日有六艘運輸船在關閉應答器的情況下通過了荷莫茲海峽。

Axios引述一名美國官員的說法報導，約有20艘商船在美軍協調下，成功通過海峽。

油價 伊朗 約旦

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