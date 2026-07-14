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韓未來基金 挺年輕世代

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

人工智慧（AI）熱潮帶動南韓出口表現強勁，7月前十天出口額年增53.9%達298億美元，創歷來每十天為單位的最高出口額。南韓總統李在明表示，政府將運用預期從AI熱潮中獲得的破紀錄稅收，設立「未來應對基金」，以投資未來產業和面向年輕世代的政策。

李在明13日在一場國家財政策略會議上表示，「大規模的額外稅收將做為戰略財政資源，為未來做好準備」，他並強調，政府使用這些「寶貴資源」的方式，可能會決定該國在AI時代的全球領導地位。

李在明表示，所謂的未來應對基金，將用於投資未來產業、年輕世代政策、區域發展和教育。「透過這些投資，（政府）將能幫助提振經濟成長潛力，並確保這些（AI熱潮）果實能回饋給所有人民」。

企劃預算處長朴洪根在同場會議上表示，政府已把對2027年的稅收預測提高至500兆韓元（3,316億美元），遠超過先前的412.1兆韓元。

南韓 李在明

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