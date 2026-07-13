美股早盤／SK海力士ADR大跌8%拖累晶片股 蘋果寫盤中新天價

美股13日早盤漲跌互見，南韓晶片大廠SK海力士大跌，拖累美國國內晶片商和以科技股為主的標普和那斯達克指數，道瓊指數則上漲，同時交易員也正評估中東局勢的最新發展，以及本周稍晚將發布的一系列企業財報。

道瓊工業指數13日早盤上漲161點，或0.3%；標普500和那斯達克指數則分別下跌0.2%和0.9%；費城半導體指數大跌3.9%；台積電ADR跌1.6%。

半導體股早盤承受賣壓。SK海力士上周五（10日）發行美國存託憑證（ADR），並大漲13%，但今日早盤卻大跌逾8%。美光早盤大跌7%，SanDisk和Seagate則分別下跌逾10%和逾7%。此外，超微和英特爾也分別各大跌逾5%。蘋果則上漲2.5%，飆上323.45美元的盤中新天價。

伊朗和美國在上個周末再度互相展開空襲，德黑蘭瞄準了美國在多個波灣國家的設施，並宣布關閉荷莫茲海峽。但美國總統川普12日反駁這項說法，並宣稱這條重要水路開放商業航行。

國際油價已伴隨著緊張升級而上漲，雖然目前已比原先高點回跌。西德州中級原油期貨一度上漲至每桶75.08美元，現在則在每桶近74美元左右；布蘭特原油一度達到每桶79.8美元，現在則每桶約78.7美元。

本周將有28家標普500企業將發布財報，包括摩根大通、高盛、摩根士丹利、美國銀行、花旗和富國等美國大銀行，以及Netflix、嬌生和聯合健康（UnitedHealth ）等公司。另外，美國6月消費者物價指數（CPI）報告也將在14日出爐。