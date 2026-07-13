泡沫經濟崩潰後首見 三菱UFJ集團躍居日本市值榜首

三菱UFJ金融集團今天首次奪得日本企業市值冠軍，這是自1986年住友銀行以來，睽違40年再度有金融機構登頂。顯示在泡沫經濟崩潰後，長期受困於低利率的金融業正迎來轉捩點。

「日本經濟新聞」報導，今天東京股市中，三菱UFJ收盤市值達到42兆日圓（約新台幣8.3兆元），超越了記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia）和汽車大廠豐田（Toyota），登上日本上市企業市值第一。

三菱UFJ股價在今天上午，曾一度比前一個交易日上漲近3%，達到3564日圓（約新台幣706元）。

隨著日本央行升息帶動利率上揚，放款利息收入增加，投資人看好業績持續成長，吸引資金湧入。

今天東京股市受到中東局勢緊張影響，日經平均指數下跌，三菱UFJ卻逆勢上揚，收盤價3541日圓（約新台幣701元），再度刷新上市以來的新高紀錄。

據「日本經濟新聞」統計，銀行業奪得市值第一，被認為是自1986年的住友銀行（現為三井住友金融集團）以來首次。雖然東京三菱銀行（現為三菱UFJ金融集團）和日本興業銀行（現為瑞穗金融集團）過去也曾名列前茅，但市值榜首的常客通常是日本電信電話公司（NTT）或豐田汽車。

不過報導指出，日本銀行業這條復甦之路十分漫長。銀行主要靠企業融資賺取利潤，因此向來被視為最容易受到日本景氣與利率變化影響的景氣循環股。

日本國內規模最大的三菱UFJ金融集團，是由三菱東京金融集團與前身為三和銀行、東海銀行等機構的UFJ控股於2005年合併成立。

在日本泡沫經濟崩潰後，銀行界面臨龐大的不良債權問題。許多大型銀行接受政府公共資金的注入，在2000年代接連引發大規模重組。三菱UFJ之所以誕生，正是因為UFJ控股在處理不良債權的壓力下尋求整合。

由於未能完全擺脫通貨緊縮，在長期低利率環境下，銀行的股價和業績持續低迷。在東日本大震災發生的2011年，三菱UFJ的市值甚至曾一度跌破5兆日圓（約新台幣9898億元）。日本央行自2016年起一直實施負利率政策，直到2024年解除後，市場認為三菱UFJ股價仍遭低估的看法才逐漸消退。

與泡沫經濟時期相比，三菱UFJ的獲利結構也發生了轉變，當年國內房地產融資過熱的銀行界早已不復存在。三菱UFJ的營業淨益（反映本業獲利）到了2025年度，來自美國及亞洲市場的獲利占比已超過5成。

特別是2008年美國金融海嘯時，三菱UFJ毅然決定投資美國摩根士丹利（Morgan Stanley），從中獲得豐厚收益，現已占集團淨利潤的2到3成。在亞洲方面，則透過收購泰國當地銀行等方式，積極進行跨境併購。在低利率時代提前布局資產管理等手續費業務，也是成功的關鍵之一。

熟悉國內外金融市場的瑞士百達日本辦事處（PictetJapan）高級研究員大槻奈那指出，「國內企業的資金需求旺盛，且銀行能夠在吸收海外收益的同時成長。銀行股重返榮景可以說是一個克服了『失去的30年』的指標性事件。」

然而，這與海外其他銀行相比，仍有一段差距。在國際金融中，被歸類為全球系統重要性金融機構的G-SIBs裡，對比美、日、歐市場，市值名列前茅的依然是美國摩根大通集團（JPMorgan Chase）、美國銀行（Bank of America）以及英國匯豐銀行（HSBC）等。

其中，摩根大通截至10日的市值約為9000億美元（約新台幣28兆元），處於絕對領先地位。而能反映企業獲利能力的股東權益報酬率（ROE）維持在16%左右，大幅領先三菱UFJ的11%。

「在2008年度前，要進入全球金融機構市值前5名」，這是三菱UFJ自成立時就樹立的宏大目標。時至今日，這一目標並未改變。截至今天，三菱UFJ位居全球第8，並正將目標瞄準全球前5名。

但報導也指出，在海外投資人對日本成長期待升高的同時，日本央行升息等順風因素終究會有停歇的一天。

針對如何利用人工智慧（AI）提供更便利的金融服務，為下一個成長階段布局，一位三菱UFJ的高層表示：「當利率停止上升時，才是真正考驗我們經營實力的時候。」這席話也展現三菱UFJ對未來的挑戰保持高度謹慎。