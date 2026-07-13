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AI旺促稅收增 南韓規劃明年預算支出創新高17兆餘元

中央社／ 首爾13日綜合外電報導
AI旺促稅收增，南韓規劃明年預算支出創新高17兆餘元。圖為南韓國旗。聯合報系資料照
AI旺促稅收增，南韓規劃明年預算支出創新高17兆餘元。圖為南韓國旗。聯合報系資料照

韓國政府今天表示，鑒於人工智慧（AI）晶片產業蓬勃發展帶來的稅收增加，其預計提議的2027財政年度預算支出將達到創新高的800多兆韓元（約新台幣17兆餘元）。

路透社報導，韓國現行財政年度計劃的預算支出為727兆9000億韓元，不包括追加預算。韓國企劃預算處長朴洪根今天在全國財政策略會議上說，明年度預算計畫的財源將為稅收增加及削減支出。

韓國政府還說，其在半導體、AI資料中心及實體AI領域規劃的3項「超大專案」投資，將是財政支出最優先事項；而相關資金來源將不單靠稅收增加，還會透過對現有政府支出安排進行大幅調整。

韓國總統李在明表示，韓國政府將運用一切可用手段來確保企業投資按計畫進行。他指出，目前正是決定全球AI主導權的黃金時刻，此時增加的稅收是可運用的「寶貴資源」。

韓國政府計劃設立1個「未來應對基金」（FutureResponse Fund）來進行策略投資，透過把較長期趨勢多出的稅收提列，用於投資青年、成長引擎、地方及人才等4領域。

韓國 稅收

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