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美伊衝突再起！油價一度衝上76美元 全球石油供給前景再添變數

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
根據路透社報導，國際油價上周因美伊衝突升級而一度大幅走高。路透
根據路透社報導，國際油價上周因美伊衝突升級而一度大幅走高。路透

根據路透社報導，國際油價上周因美伊衝突升級而一度大幅走高。由於伊朗未能遵守臨時停火協議，美國再度對伊朗軍事設施發動空襲，並恢復石油出口禁令及相關金融制裁。不過，美國總統川普上周五（10日）表示，在伊朗提出持續溝通意願後，美方已同意重啟對話，但同時強調雙方停火協議已告終止。

伊朗方面則否認曾要求與美國展開對話，但表示已同意接待卡達調解員，並就荷莫茲海峽航行問題進行討論，以降低區域緊張情勢。Price Futures Group高級分析師Phil Flynn指出，雖然荷莫茲海峽運輸再度受到干擾，油價一度升至每桶76美元附近，但隨後漲勢收斂，主要反映市場預期美國不會允許海峽長時間處於封鎖狀態，後續衝突是否持續擴大仍有待觀察。

另一方面，國際能源總署（IEA）表示，受到烏克蘭持續襲擊俄羅斯能源基礎設施影響，俄羅斯今年原油產量預估將降至每日890萬桶，年減約3%；2027年則可能進一步降至每日880萬桶，低於2025年的每日920萬桶水準。

IEA指出，雖然荷莫茲海峽6月中旬重新開放後，全球原油供應明顯增加，海上原油庫存亦在美伊衝突爆發四個月後首次回升，增幅約2,100萬桶，但整體庫存仍低於衝突前水準。該機構原先預期，2026年全球原油供給將減少每日370萬桶，2027年則有望增加每日750萬桶，市場可能逐步轉向供給過剩；然而，近期美伊敵對行動再度升溫，使石油供應前景重新蒙上陰影，也可能改變明年市場供需平衡的預期。IEA並強調，達成持久和平協議仍是全球石油市場恢復正常運作的必要條件。

街口投信表示，美伊雙方近期再度因荷莫茲海峽海峽通行問題爆發軍事衝突，顯示雙方對於談判內容與區域安全安排仍存在明顯歧見，加上美國宣布停火協議結束，而伊朗亦否認持續談判的說法，中東地緣政治風險短期內恐仍維持高檔。在供給不確定性尚未消除之前，油價下行空間可能受到限制，建議投資人可留意油價回檔時的中長期布局機會，但仍須持續關注地緣政治發展及供需變化。

國際油價 石油 伊朗 荷莫茲海峽

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