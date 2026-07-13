資金撐不住…韓連鎖量販Homeplus宣布全面停業 門市今起暫停營運

韓國陷入財務困境的連鎖量販店Homeplus今天表示，由於營運資金短缺且維持門市營運困難，決定自今天起暫時關閉旗下門市。

韓聯社報導，這項決定是在首爾破產法院7月3日終止Homeplus重整程序後做出，稱Homeplus未能籌集執行自救計畫所需的至少2000億韓元（約新台幣45億元）資金。

Homeplus是由私募股權公司MBK Partners全資擁有，因量販店產業長期不景氣而陷入財務困境，並於2025年3月進入法院主導的重整程序。

Homeplus已向最大債權方Meritz金融集團（MeritzFinancial Group）尋求2000億韓元的營運資金貸款，但這項請求尚未獲得接受。

一名公司主管表示：「我們的營運資金大部分已經完全用罄，導致我們無法向供應商支付款項，也無法負擔維持門市營運所需的開支。」

他說，為了確保安全，Homeplus總部與所有量販店將自今天起暫停營運，直到情況有所改變。

MBK Partners於2015年以7.2兆韓元，從英國零售商特易購公司（Tesco Plc）手中收購Homeplus 100%股權。