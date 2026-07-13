日經亞洲：日本夏季熱帶化 每年損失近29億工時

日本的夏季日益炎熱，迫使企業重新思考工作模式。如今東京的夏季氣溫與濕度經常達到東南亞城市的水準；全日本因高溫造成的工作時間損失，每年已超過28億小時。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，隨著熱傷害病例持續增加，如何調整工作模式、降低高溫對勞工的影響，已成為日本面臨的重要課題。

在大阪府堺市1處醫院工地，約100名工人每完成一個階段工作，就會前往休息室，利用移動式冷氣降溫並享用剉冰，在高溫高濕環境工作後稍事休息。

負責該工程的鴻池組（Konoike Construction）已在工地啟動避暑計畫，希望減少極端高溫下的工作時間，同時維持整體工時不變。具體作法是在7月至9月期間，每月讓工人連休9天，並從氣溫通常較低的10月起安排2個週六工作日，以補足工時。

鴻池組高階主管青柳吉廣（Yoshihiro Aoyagi）表示：「夏季工作效率大幅下降，職場事故率也居高不下」。2025年，鴻池組的中暑工人數量較前1年增加1倍，促使公司調整多處工地的工作時間。

日本的夏季正變得愈來愈炎熱。日經亞洲利用美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的氣象資料分析2020年至2025年間各城市的氣候狀況，結果發現東京7月及8月的最高氣溫與濕度已接近曼谷及新加坡等城市的水準，並顯著高於2000年代與2010年代，顯示首都正逐漸「熱帶化」。

氣候變遷造成的生產力下降正成為一項經濟成本。英國權威醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）領導的國際研究將勞動強度及勞工人數納入考量後發現，極端高溫與各產業工作效率下降存在關聯。

研究顯示，2024年日本每名勞工因高溫損失約43個潛在工時，相當於超過5個工作日。全日本勞動人口合計損失28億9082萬工時，是2010年代平均14億2771萬工時的2倍。

極端高溫造成的衝擊不只限於日本。在農業與建築業勞工比例較高的中國，2024年每名勞工因高溫損失96個工時。

在全球方面，2024年極端高溫造成的潛在經濟損失高達1兆美元。歐洲6月的致命熱浪也導致建築工地及其他工作場所縮短或暫停工作。

面對高溫威脅，各國陸續加強因應措施。卡達自2021年起規定，夏季上午10時至下午3時30分禁止戶外工作；當「綜合溫度熱指數」（Wet-Bulb GlobeTemperature，WBGT）超過特定標準時，無論時間為何均禁止戶外作業。

西班牙2023年開始針對高溫戶外工作制定規範；南韓則自2025年起，依據實際體感溫度強制要求雇主安排休息時間。

日本於2025年修訂職業安全衛生相關規範，要求雇主為暴露於高溫環境的勞工採取預防措施，並建立中暑的緊急應變機制。不過，根據政府數據，2025年日本仍有超過1800起與工作相關的熱傷害及死亡案例，連續第2年創下新高。

若員工因中暑請假4天以上或死亡，雇主依法必須立即向所在地的勞動主管機關通報。

製造業及零售業的中暑案例也正在增加。由於室內工作場所的避暑措施往往較不足，長期人力短缺及勞工高齡化也會增加中暑風險。

位於北九州市的產業醫科大學（University ofOccupational and Environmental Health）校長堀江正知（Seichi Horie）表示，若政府統計納入請假3天以下的勞工，「中暑患者人數恐怕要再增加1位數」。

智庫「日生基礎研究所」（NLI Research Institute）首席分析師篠原拓也（Takuya Shinohara）強調，避暑措施應從「降低人體溫度」轉為「縮短人體暴露於高溫環境的時間」。他表示，包括調整至清晨或傍晚工作、依季節調整工時，以及推動遠距工作等措施，都是必要對策。