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現代發動局部罷工 要求比照晶片業加發獎金並保證不被機器人取代

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
波士頓動力機器人在現代汽車集團美國 Metaplant 工廠產線作業。美聯社
波士頓動力機器人在現代汽車集團美國 Metaplant 工廠產線作業。美聯社

現代汽車勞工周一展開為期三天的局部罷工，工會要求資方比照近日半導體產業勞資協議發放更高獎金，並保證工作不會被 AI 和機器人取代。

這家南韓最大車廠的生產線工人周一起至周三會在原定班表結束前兩小時離開工作崗位。上周薪資協商無果，工會領袖計劃周四再開會討論下一步，同時持續私下協調。

今年談判的主要分歧，在於工會長期以來爭取前一年整個集團合併淨利的 30%列入員工績效獎金。這項要求常被視為談判初期的喊價籌碼而遭到駁回，但因科技龍頭三星電子和 SK 海力士近日AI熱潮獲利豐厚而大方發放高額獎金給晶片事業員工，工會的訴求更有底氣。

現代汽車勞工也形同站在自動化和人形機器人崛起的最前線。這家車廠計劃 2028 年先在美國工廠部署 Atlas人形機器人，負責大量、重複性工作，例如整理車輛零組件套件，並在2030 年前讓機器人投入更複雜的組裝作業。

工會要求，資方在部署 Atlas 機器人之前，先透過正式協商保障員工收入安全，並建立完整月薪制度，以避免自動化導致工時減少、固定收入受到影響。工會也要求把退休年齡從 60 歲延至 65 歲，讓員工可以工作更久。

除基本給付外，工會還要求把定期獎金從月薪的 750% 提高至 800%，並調高底薪 14.96 萬韓元（100 美元）。

上周協商期間，現代汽車資方提出調高底薪 8.9 萬韓元，另發放相當於 350% 月薪加 1,000 萬韓元的一次性績效獎金，以及 15 股公司股票。工會拒絕這項提案，稱內容不如預期。

韓聯社報導，這次停工可能使現代汽車每小時損失逾 187 億韓元。去年類似的輪流罷工中，16 小時局部停工估計造成約 7,000 輛汽車產量短缺；以平均車價計算，現代汽車營收損失超過 3,000 億韓元。

這場為期三天的干擾影響格外重大，因為南韓仍是現代汽車製造布局的核心基地，占其全球年銷量近半。由於每年有超過 100 萬輛南韓在地生產的汽車銷往海外，國內產線若持續受阻，恐迅速衝擊該公司全球的供應鏈和經銷商庫存。

罷工 三星電子 南韓

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