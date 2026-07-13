拚AI晶片需求 三星龍仁晶圓廠擬提早至2029年運作

消息人士今天告訴路透社，三星電子計劃讓位於首爾以南龍仁市的晶圓廠運作時間，從原定的2030年至2031年提前至2029年，以滿足人工智慧（AI）基礎設施對記憶體晶片激增的需求。

三星並未立即回應路透社的置評請求。韓聯社昨天率先報導這一計畫變動。

韓聯社報導，時程提前的安排是因為韓國政府正加快開發龍仁國家產業園區。該園區為國家級戰略計畫，旨在成為三星下一代半導體製造基地。

知情人士表示，三星預計將興建6座半導體廠，目前計劃2029年讓龍仁產業園區內其中一座半導體廠運作。

一名業界人士表示：「第一座晶圓廠提前投入營運，將使三星能夠更快速應對全球對AI晶片日益攀升的需求。」

另外，三星上個月曾表示，根據超大型投資計畫，預計將在平澤與龍仁半導體園區投資2030兆韓元（約新台幣43.3兆元）；此外還將投入400兆韓元，在首爾以南270公里的光州市興建兩座全新晶片廠。