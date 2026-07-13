ADR大漲利多消退？SK海力士盤中重摔7% 專家點出可能原因

南韓記憶體大廠SK海力士股價今天（13日）盤中一度重挫超過7%，此前該公司的美國存託憑證（ADR）於上周五首次掛牌交易，並在美股市場收漲13%。

韓股Kospi指數盤中挫跌約3%，日股日經225指數則下跌0.37%。

韓國投資證券公司預測，SK海力士第2季營業利益可能比市場共識低8%，原因是該公司營收中來自高頻寬記憶體（HBM） 的占比高於同業，使其平均售價的成長空間受到限制。

首爾Kyobo Life Insurance 主動股票管理主管甘民尚（Jason Minsang Kam，音譯）表示：「歷史上，像台積電這類全球大型企業，其本地上市股票與ADR之間，通常存在約15%的結構性估值差距，主要來自匯率因素以及監管制度差異所造成的影響 。」

他表示，由於美國市場的上漲動能已提前反映在股價中，SK海力士股票可能面臨較大的盤中獲利了結壓力與套利交易解除，導致股價走勢可能出現開高後回落、留下長上影線，最終收盤漲幅縮小的型態。

甘民尚說，「SK海力士透過HBM將記憶體轉型為『客製化解決方案服務』的願景，是一個強而有力的長期投資題材。然而，如同摩根士丹利與其他主要投資銀行所警告的，記憶體本質上仍是一種具有周期性的商品。」

根據彭博彙編的數據，SK海力士ADR在上周五交易時，相較於首爾上市股票享有約15%的溢價。